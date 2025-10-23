テクニカルポイント ドル円 近くに目立ったポイントなし
154.15 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
152.97 エンベロープ1%上限（10日間）
152.49 現値
151.46 10日移動平均
151.00 一目均衡表・転換線
150.48 21日移動平均
149.94 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.83 200日移動平均
147.62 100日移動平均
147.18 一目均衡表・雲（下限）
146.81 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
１０日線などを大きく上回った水準で目立ったポイントがない やや動きやすい状況。
