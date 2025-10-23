154.15　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
152.97　エンベロープ1%上限（10日間）
152.49　現値
151.46　10日移動平均
151.00　一目均衡表・転換線
150.48　21日移動平均
149.94　エンベロープ1%下限（10日間）
149.93　一目均衡表・基準線
148.21　一目均衡表・雲（上限）
147.83　200日移動平均
147.62　100日移動平均
147.18　一目均衡表・雲（下限）
146.81　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

１０日線などを大きく上回った水準で目立ったポイントがない　やや動きやすい状況。