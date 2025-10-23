Æü¥Æ¥ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥Ê¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Î·ë²Ì¤ËÀä¶«¡Ö¤¨¤¨¡Á¤Ã¡ª¡©¡ª¡©¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡¡ß§Ã«Á±¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤¬Ä©Àï
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò£µÇ¯ÌÜ¡¦ß§Ã«Á±¥Ø¥¤¥¼¥ë¡Ê¤·¤Ö¤ä¡¦¤¼¤ó¤Ø¤¤¤¼¤ë¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£·¡Ë¡£»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬£²£³Æü¤Î¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£·¤«·îÁ°¤«¤éÌÔÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡°ìÈÌÃÎ¼±¡¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¡¡£¼Âµ»»î¸³¡¡¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤ÏÇ¯¤Ë£²²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ç³Ê¤·¤¿²ÊÌÜ¤Ï£±Ç¯´ÖÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤ÎºîÀï¤Ï¡¢£¸·î¤Ë¡¢³Ø²Ê»î¸³¤Ç¤¢¤ë¡¤È¢¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Î¼Âµ»»î¸³¤ËÄ©¤à¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡Ì©Ãå¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ìÈÌÃÎ¼±¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò¼õ¸³¡£»î¸³¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤Ã¤Á¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤±¤Æ¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤±¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¯ÈùÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á¡Ä¡×¤È¶ì¤¤´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢±¦¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¸³Æü¤«¤é£²¤«·î¤¿¤Á¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤Î¥Ï¥¬¥¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤Ï¡¢µ¤¾Ý²ñ¼Ò¥¦¥§¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥×¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ø¥¤¥¼¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÀèÀ¸¡É°²¸¶¿ðÊ¸»á¤È¥Ï¥¬¥¤ò³«Éõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°²¸¶»á¤Ï¡ÖÌÏ»î¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢£±·î¡Ê¤Î»î¸³¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÈÌ¡¦ÀìÌç¤Î¡ËÎ¾Êý¹ç³Ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Âµ»¤ËÁ´ÉôÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼Âµ»»î¸³¤Ï°ìÈÖ¼õ¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢£²¤Ä¼õ¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤âÌýÃÇ¤»¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¡¢¡Ê°ìÈÌ¡¦ÀìÌç¤Î¡ËÊÒÊý¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Ë¼Âµ»»î¸³¤Î¹ç³Ê¤Þ¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¼õ¤«¤Ã¤Æ¼Âµ»¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤Ò¤È¤Ä¤â¼õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î»î¸³¡Ê£±·î¤Î»î¸³¤Ç¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¹ç³Ê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤Ï¡Ö£±¸Ä¤Ç¤â¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·°²¸¶»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï»³¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê»î¸³¤ÏÆñ´Ø¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï¡Ö£µ¡ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥Ï¥¬¥¤ò³«Éõ¡£·ë²Ì¤ò¸«¤¿¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤©¤©¤©¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¡Á¤Ã¡ª¡©¡ª¡©ÀèÀ¸¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£°ìÈÌÃÎ¼±¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£°²¸¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Â¤É¡£ÍèÇ¯£±·î¤Î¼Âµ»»î¸³¤Ø¸þ¤±¡Ö£±·î¤«¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀèÀ¸¡£¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¼Âµ»»î¸³¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤â°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³·ë²ÌÄÌÃÎ½ñ¡×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ø¥¤¥¼¥ë¥¢¥Ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£