※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

家族4人で1LDKに暮らすちはるは、プライバシーはないけれど何でも共有する仲良しな家族が大好き。しかし、彼氏のたくろうと同棲したことをキッカケに自分の家族の常識が非常識であることに気づかされる。そのことを付き合いの長い友人に話すと彼女からも「常識がない」と言われてしまう。さらにお金のことはしっかりしないとダメだと忠告され、「まだ親に自分のクレカ使わせてるの？」と質問されるのだが…。



■友人が真剣に助言

■彼女には関係ない！■カードの明細には…親に自分のクレジットカードを使わせているなんて…！どうやらこの友だち、以前にもカードの件で「おかしい」と助言してくれていた様子。しかし、何も変わらなかったようで…。そこで今回、良い機会と思って「広い世界を見て目を覚ましてほしい」とまで言ってくれたのでしょう。こういうことって、本当に相手のことを思っていないとできない発言ですよね？ちはるに彼女の思いが届いてほしかったのですが…、本人は反発するばかりか、両親が使ったカード明細を見てほっこりしちゃっているし…！ちはる…、あなたの感覚はどうなっているの…!?

※この作品に登場する「クレジットカードの使用」描写は物語上の演出です。

実際に本人以外がクレジットカードを使用する行為は不正利用にあたり、法律で禁止されています。



(神谷もち)