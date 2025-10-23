２０２２〜２４年に「東レキャンペーンガール」を務めたモデルの間瀬遥花が２３日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。

間瀬は「このたび、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は一般の方です。コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です」と伝えた。世界遺産の京都・上賀茂神社で撮影した前撮りの写真を添えて「これからも周りの皆様への感謝を忘れずに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。

間瀬は愛知・名古屋市出身の２８歳。初めてのオーディションながら、女優・山口智子、藤原紀香らを輩出した「東レキャンペーンガール」に選出された。

水着素材などの販売促進を行う「東レキャンペーンガール」は「社会の変化に合わせた戦略を推進する」などの理由から２４年末で廃止。間瀬は“最後の東レキャンペーンガール”となった。

現在はスレンダーなスタイルを生かしてモデルとして活躍を続ける。好奇心旺盛で勉強家な一面もあり、ＴＯＥＩＣスコアは８４５点、世界遺産検定１級を取得するなど多彩な才能を発揮している。

◆間瀬 遥花（ませ・はるか）１９９７年９月２９日、愛知・名古屋市出身。２８歳。地元の名古屋市で児童劇団に所属し、２１年上京。井上和香、山本美月、桜井日奈子らが所属する芸能事務所「インセント」に所属。特技は４歳から始めたエレクトーン。趣味は世界遺産巡り。資格は世界遺産検定１級、漢検準１級、ＴＯＥＩＣ８４５点。身長１６９センチ。