「洗うの、やめてみた」「汚れたら、捨てる」一度使ったら手放せない、衛生的で処理もらくちんな使い捨てグッズ11選
「洗う・干す・除菌する」毎日の家事で当たり前にやっていたことを、“使い捨て”に変えるだけで驚くほどラクになる。トイレブラシやスポンジ、まな板やハンカチまで、清潔に保ちにくいアイテムほど“使い捨て”がちょうどいい。今回は、家事をサボっても罪悪感ゼロ、むしろ衛生的に暮らせる“賢い使い捨てグッズ”を紹介する。
【写真】「ブラシを洗うストレスから解放！」トイレ掃除を“触らず清潔”に完結させる神アイテム
■スコッチ・ブライト 取り替え式トイレクリーナー
汚い場所を洗う、そして乾かす…衛生的じゃないと思いつつ、使いまわすトイレブラシ。その不安をなくしてくれるのが「スコッチ・ブライト 取り替え式トイレクリーナー」。洗剤付きのスポンジヘッドをカチッと装着し、掃除が終わったらワンタッチでポイ。手も汚れず、ブラシを置いておくスペースも不要。水切りや乾燥のストレスから解放され、常に清潔な状態をキープできる。見た目もスマートで、掃除のハードルをぐっと下げてくれる“家事ラク名品”だ。
・使い切りスポンジで常に清潔
・ワンタッチで取り外し＆処分
・洗剤付きで時短掃除が叶う
■ニトリ 毎日とりかえキッチンスポンジ
スポンジを長く使うとニオイやぬめりが気になる。そんな悩みを解決するのがニトリの「毎日とりかえキッチンスポンジ」。1回使ったらポイできる使い切りタイプで、30個入りの大容量。洗い物のたびに新しいスポンジを使えば、常に清潔で衛生的。小ぶりで泡立ちもよく、1日の終わりに捨てる習慣が気持ちいい。忙しい毎日にちょうどいい“清潔ルーティン”を叶えてくれる。
・1回使い切りで雑菌ゼロ
・小さめサイズで扱いやすい
・コスパ抜群の30個入り
■カインズ マイクロファイバークロス 20枚入
台ふきや雑巾を毎回洗うのは、面倒かつ非衛生的。カインズの「マイクロファイバークロス」は吸水性が高く、テーブルやキッチン、洗面台の拭き掃除に万能。汚れたらそのまま捨てられるから、生乾き臭やぬめりの心配もない。洗濯して再利用もできるが、コスパがいいので使い切りでも惜しくない。家事の手間を減らしながら、見えない“菌ストレス”も解消してくれる。
・吸水性が高く拭き跡が残らない
・汚れたらすぐ捨てられて清潔
・使い捨てでもコスパ◎
■アイメディア 使い捨てマイクロファイバークロス
油汚れや水回り掃除など、“雑巾にしたくない汚れ”にはこのクロス。破れにくく丈夫な設計で、台所や洗面所、トイレ掃除まで幅広く使える。汚れたらそのままゴミ箱へ。洗って干す手間がなく、掃除が“ワンタスクで完結”する快感。家事のストレスが一枚で軽くなる、頼もしい使い捨てクロスだ。
・厚手で破れにくい高耐久仕様
・1枚で掃除完結、時短にも◎
・雑菌繁殖の心配なし
■パール金属 まな板シート ロールタイプ
まな板の上に敷いて使えるロールタイプで、生肉や魚を切ったあと、まな板をゴシゴシ洗うストレスとはおさらば。使い終わったら丸めてポイするだけで、除菌・漂白の手間がなくなる。まな板を汚さないから、調理中の衛生レベルもアップ。さらに傷もつきにくい。アウトドアやお弁当の下ごしらえにも便利で、キッチンの清潔習慣をワンランク上げてくれる。
・切って敷くだけで衛生的
・肉や魚のニオイ移りを防止
・後片付けが圧倒的にラク
■LANMU お風呂 排水口ネット 300枚入り
お風呂の排水口掃除、実は家事の中でも“最も触りたくない”作業のひとつ。髪の毛や汚れをキャッチして、使い終わったらそのまま捨てられる。300枚入りの大容量で、毎日交換してもコスパ抜群。掃除のたびに嫌な思いをしなくていい、まさに“触らない快適さ”を叶えるアイテムだ。
・髪の毛・汚れをしっかりキャッチ
・交換簡単＆コスパ最強
・ぬめり・臭いを防止
■ITO クレンジングタオル フェイシャルタオル
洗顔後に使い捨てるフェイスタオル。柔らかく毛羽立ちが少ない素材で、肌あたりが優しく衛生的。濡らしても破れにくく、洗顔だけでなくクレンジングやスキンケアにも使える。洗濯いらずでいつでも新品、肌トラブルが気になる人にもおすすめの“美容系使い捨てアイテム”。
・肌に優しい柔らか素材
・濡れても破れにくい高耐久
・毎回新品で衛生的
■無印良品 竹100%携帯用ペーパーナプキン
「ハンカチを洗うのが面倒」「外出先で濡れた手が乾かない」そんな人におすすめなのが、無印良品の「竹100%携帯用ペーパーナプキン」。環境にやさしい竹素材で、肌触りも柔らか。個包装なのでバッグに入れておけば、外出先でも清潔に使える。ハンカチ代わりに“拭いて捨てる”という新習慣で、身だしなみも衛生もスマートに保てる。
・天然竹素材で肌にやさしい
・個包装で持ち歩きに便利
・ハンカチ代わりの新習慣に◎
■使い捨てサニタリーボックス 20枚セット
サニタリーボックスを洗ったり除菌したりするのは地味に面倒。そんな時に便利なのが「使い捨てサニタリーボックス」。軽くて組み立ても簡単、使い終わったら袋ごと捨てるだけ。清潔さを保ちながら、においや見た目もすっきり。来客用や旅行用にも活躍する、“女性の暮らし目線”のスマートアイテムだ。
・組み立て簡単＆軽量
・使用後はそのまま処分OK
・清潔・衛生的に使える
■アイシャドウチップ 使い捨て 業務用 50本入り
メイクブラシを洗うのが面倒な人にうれしい、使い捨てタイプのアイシャドウチップ。1本ずつ個包装されていて衛生的、チップが柔らかく肌あたりも◎。カラーを変えるたびにチップを替えれば、発色もきれいに仕上がる。メイクポーチに常備しておけば、外出先のメイク直しにも便利。
・個包装で衛生的に使える
・肌あたりが柔らかい高品質チップ
・メイク直しや旅行にも最適
■YINKE まつげ・眉毛ケア 使い捨てスクリューブラシ
まつげ美容液を塗ったあとや、眉メイクの仕上げに便利なスクリューブラシ。YINKEの「使い捨てスクリューブラシ」は、100本入りの大容量で衛生的。使い捨てだからコームを洗う手間もなし。清潔な状態を保てるので、目元の肌荒れ予防にも◎。美容サロンでも愛用されるプロ仕様の使い心地だ。
・大容量でコスパ抜群
・衛生的に目元ケアできる
・洗う手間ゼロで時短
“洗わない・干さない・触らない”を叶える使い捨てグッズは、清潔さと快適さの両立を叶える新しい暮らし方。毎日使うものほど、“使い捨てにする勇気”が自分をラクにしてくれる。掃除も美容もキッチンも、ちょっとした発想の転換で家事がもっと軽く、気分も軽くなるはずだ。
