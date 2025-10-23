NiziU・RIKU＆MIIHI、美脚際立つリンクコーデで登場 NiZiUの楽曲で表現「かわいく着てもらえたら」
9人組ガールズグループ・NiziUのRIKUとMIIHIが23日、都内で行われた、韓国ブランド「EMIS（イミス）」フラッグシップストア オープニングイベントに出席。チェックシャツがかわいらしいリンクコーデで登場した。
【写真】美しい…目を合わせて笑顔を見せるNiziU・RIKU&MIIHI
RIKUとMIIHIは、チェックシャツがリンクしたミニスカートコーデで登場。美脚が際立つかわいらしいスタイリングを披露した。RIKUは「ニットにチェックシャツを合わせてカジュアルにしてみたのと、（ヘア）ピンがポイントかなと思います。かわいいです！」と紹介。MIIHIは「秋っぽいチェックのシャツやカーディガンと、メンバーカラーのピンクのバックと帽子をプラスしたところがポイントです」と笑顔を見せた。
続けて、きょうのファッションをNiZiUの楽曲でたとえることに。RIKUは、最新曲「▼Emotion」（※▼＝ハート、読み：ラブエモーション）」と回答。「日常的にも使うSNSをテーマにしたラブソングになっています。かわいく着こなせるルックなので、デートとかでもかわいく着てもらえたらと思います」とアピールした。
MIIHIは「Happy day」と答え、「EMISさんのお洋服や小物を着て、気分がハッピーになったので、ピッタリなんじゃないかなと思います」とほほ笑んだ。
同ブランドは、東京・渋谷に日本初となるフラッグシップストアをきょう午後6時にオープンする。ひと足先に訪れたRIKUは「たくさんのアイテムがあって、小物からおようふくまでどれもかわいかったので、見とれちゃいました」とコメント。MIIHIも「どれもかわいいと思いましたし、大きなガチャガチャもワクワクしますし、楽しい気分も味わえるので、すてきだなと思いました」と、伝えた。
【写真】美しい…目を合わせて笑顔を見せるNiziU・RIKU&MIIHI
RIKUとMIIHIは、チェックシャツがリンクしたミニスカートコーデで登場。美脚が際立つかわいらしいスタイリングを披露した。RIKUは「ニットにチェックシャツを合わせてカジュアルにしてみたのと、（ヘア）ピンがポイントかなと思います。かわいいです！」と紹介。MIIHIは「秋っぽいチェックのシャツやカーディガンと、メンバーカラーのピンクのバックと帽子をプラスしたところがポイントです」と笑顔を見せた。
MIIHIは「Happy day」と答え、「EMISさんのお洋服や小物を着て、気分がハッピーになったので、ピッタリなんじゃないかなと思います」とほほ笑んだ。
同ブランドは、東京・渋谷に日本初となるフラッグシップストアをきょう午後6時にオープンする。ひと足先に訪れたRIKUは「たくさんのアイテムがあって、小物からおようふくまでどれもかわいかったので、見とれちゃいました」とコメント。MIIHIも「どれもかわいいと思いましたし、大きなガチャガチャもワクワクしますし、楽しい気分も味わえるので、すてきだなと思いました」と、伝えた。