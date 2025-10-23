◇NBA マーベリックスースパーズ（2025年10月22日 アメリカン・エアラインズ・アリーナ）

NBAマーベリックスは、22日（日本時間23日）に開幕戦でスパーズと対戦。大注目の“ドラ1”クーパー・フラッグがNBAデビューした。しかし前半はまさかの無得点に終わった。

大注目の“ドラ1”は開幕戦からスタメンに名を連ねた。第1Qからビクター・ウェンバンヤマとの“新旧ドラ1”によるマッチアップが実現すると大歓声が上がった。しかしなかなか得点を挙げることができずまさかの前半無得点に終わった。前半は16分45秒出場で、無得点6リバウンドを記録した。シュートは2本試投も全て失敗に終わった。

しかし後半開始早々の第3Q残り11分42秒にトップからプルアップのジャンプシュートを決めてプロ初得点を挙げた。

フラッグは、2メートル6のオールラウンダーフォワード。大学1年生ながらNCAAトーナメントでは平均19.2得点、7.5リバウンド、4.2アシストを記録して多くの個人賞を手にした。パリ五輪直前には、豪華メンバーを擁した米国代表の練習相手を務めるセレクトチームに唯一、非プロ選手として選出された。試合ではスター選手を相手に豪快なダンクシュートや3Pシュートなどを決めて存在感を示していた。

03年にキャバリアーズから全体1位指名されたレブロン・ジェームズ（18歳178日）に次いで、フラッグ（18歳186日）はNBA史上2番目の若さで今年のドラフト全体1位でマーベリックスに入団した。