4200Ëü±ßÃ¦ÀÇµ¿¤¤ÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¡¡Åìµþ¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä²ñ¼Ò
¡¡±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤¿ÀºÎÏºÞ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò·×¾å¤»¤º¡¢Ë¡¿ÍÀÇÌó4200Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤¬Ë¡¿ÍÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¡ÖINVEST¡×¤ÈÆ±¼Ò¤Î¸æ¿ß¾ù¼¡¼ÒÄ¹¡Ê38¡Ë¡áÆ±¶è¡á¤òÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ðÈ¯ÍÆµ¿¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿ÀºÎÏºÞ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÊÌ²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½ü³°¤·¡¢2023Ç¯2·î´ü¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÌó1²¯6800Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¤ÆË¡¿ÍÀÇ¤òÌÈ¤ì¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡±£¤·¤¿½êÆÀ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î»þ·×¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£