「めっちゃムカつく」あのちゃんに振り回された共演者がブチギレ！「テレビ向いてない」

10月20日（月）に放送された『あのちゃんねる』では、人気企画「スナックあの」のゲーム大会を実施。伊藤俊介（オズワルド）、金城碧海（JO1）、長谷川雅紀（錦鯉）、ベッキーをゲストに迎え、スナックのママに扮したあのとさまざまなゲームで盛り上がった。

そんななか、あのの言動に共演者が振り回され、スタジオが大混乱に陥る場面が…。

【映像】あの、まさかのミスに共演者大ブーイング！「あなたテレビ向いてない」

波乱が起きたのは、あのが心の中に浮かんだお題を推測する「アノネイター」というゲームで遊んでいたとき。

ゲーム開始前、あのが事前にスタッフにお題を見せると、そこには「ハリソン★」と書かれていた。その後すぐに心変わりし、「ロボット大会」に書き換えてゲームが始まる。

ところが、それも納得がいかなかったのか、あのはゲームの途中で「お題変えてもいい？」とまさかの提案。「そんなことあるの!?」（長谷川）と一同が困惑するなか、お題を次々と書き替えていった。

序盤からグダグダな展開に、進行役の伊藤は「ここでつまずく？」と呆れ顔。ベッキーも「あなた実はテレビ向いてないかもしれない」と痛烈な一言を放ち、スタジオの笑いを誘った。

その後、「ハリソン・フォード」というお題でようやくゲームはリスタートする。メンバーたちは「生き物ですか？」「人間ですか？」と質問を重ね、お題を推測していった。

しばらくすると、長谷川の「外国の方ですか？」という質問に対し、あのはなぜか「わからない」と回答。この返答で、推理をしていたメンバーたちは一気に答えがわからなくなり、結局最後まで「ハリソン・フォード」という正解には辿り着けなかった。

正解が発表されると、「外国人だろ！」とベッキーが叫び、スタジオ中が大ブーイング！ しかし、あのは「そうなの？」とキョトンとした表情を浮かべ、ハリソン・フォードが外国人であることすら理解していない様子だ。

実は、あのが思い浮かべていた人物は「ハリソン・フォード」ではなく、ドラマ『地面師たち』で豊川悦司が演じていたキャラクター「ハリソン山中」だった。

あのが最初に書いた「ハリソン」を見たスタッフが、ハリソン・フォードのことだと思い、「フォードも書いたら？」と提案。あのは「本名わかんないけどフォードって言うんだ」と勘違いしたまま受け入れてしまったという。

まさかの「ハリソン」間違えが発覚し、スタジオは大混乱！ 伊藤は「トヨエツじゃねぇかよ！」と大声でツッコミを入れた。

それでもあのは「合ってたよ！ 質問見てみて」と主張。たしかに、彼女が答えたほぼすべての質問は、ハリソン山中に当てはまっていた。メンバーたちは結局、正解を導き出せなかったのだ。

伊藤は「悔しいけど…まあ合ってはいるな」と認めつつも、その不可解なプロセスに「これめっちゃムカつくわ」と怒りをあらわに。終始“あのちゃんワールド”に振り回されたスタジオは、大ブーイングと笑いに包まれた。