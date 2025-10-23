2027年NHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』勝海舟役を大沢たかおが演じることが発表された。

本作は、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くエンターテインメント作。主人公は“勝海舟のライバル”と言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才・小栗上野介忠順。なぜ小栗は明治新政府に「逆賊」とされ歴史の闇に葬られたのか。

主人公・小栗を松坂が演じ、脚本を『おかえりモネ』（NHK総合）、『きのう何食べた？』（テレ東系）などの安達、制作統括を『半分、青い。』、『今ここにある危機とぼくの好感度について』、『作りたい女と食べたい女』などのNHKドラマが手がけてきた勝田夏子が担当する。

大沢が演じる勝海舟は、無役の貧乏旗本出身ながら、独学で蘭学を学び「咸臨丸」艦長として太平洋横断を成し遂げる。しかしそれは、小栗たちが率いる幕府初の遣米使節団に随行してのことだった。叩き上げの胆力と軽妙な弁舌で西郷隆盛らとも交わりながら、幕府内で浮沈を繰り返しつつ、最終的には「江戸無血開城の英雄」として名を残した。エリートの小栗とは立場も出自も正反対ながら、同じ“開明派”として理解し合う関係でもあり、やがて二人の信念は対立していく。

大沢は『花の乱』足利義材役、『花燃ゆ』楫取素彦役に続いて、3作目の大河ドラマ出演となる。

コメント●大沢たかお（勝海舟役）この度、2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』にて、勝海舟を演じさせていただくことになりました。本作は、これまで“維新の英雄たちの物語”として語られることが多かった幕末の歴史を、“逆賊”と呼ばれた幕府の人々の視点から描く作品です。勝海舟は、小栗忠順らと共に歴史の変革期に諸外国や倒幕派と真正面から向き合い、日本の未来を見つめ行動した人物でした。激動の時代に、何を信じ、どう未来へ希望の橋をかけるのか。その問いは、今を生きる私たちにも通じるのではないかと感じています。海舟が抱き続けた信念と向き合い、心を込めて演じていきたいと思います。

●松坂桃李（小栗忠順役）この仕事を始めて間もない頃、『GOEMON』という映画で大沢さんの霧隠才蔵を観て、あまりのかっこよさに痺れて動けなかったのを、今でも思い出します。今回、勝海舟役として大沢さんのお名前を聞いた時には嬉しくて心躍りました。小栗にとって同志でありライバル的な存在でもある勝海舟を、どのように見せてくださるのか、今から楽しみで仕方ありません。お互いの存在や考えを感じつつ演じていければと思っています。

●勝田夏子（制作統括）小栗忠順の名を初めて聞くという方も、勝海舟はご存じでしょう。二人は『ライバル』と呼ばれてきました。司馬遼太郎も、二人を『明治の父』と並び称しています。小栗は2500石の知行地を持つエリートで“持てる者”、勝は禄高41俵の“持たざる者”。西洋列強の脅威が迫る中、時に同志となり、時に対立しながらも、誰よりも理解し合う関係を描いていきます。ハングリーだが飄々としていて、人たらしだが計算高く、コンプレックスを内に秘めながら自分を大きく見せる勝海舟――そんな人間くさい魅力を、大沢さんがどう演じてくださるか、今から楽しみです。

（文＝リアルサウンド編集部）