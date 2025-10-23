天ぷらはもちろんマリネでもうまい♪万能野菜の「ごぼう」レシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】
旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋野菜の魅力を存分に生かしたレシピを教わってきました。自分では思いつかない食材の組み合わせや調理法に、料理のレパートリーが広がりますよ。今回は、ごぼうを使ったレシピ2品をご紹介しましょう！
▷笠原将弘さん
東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」
■ごぼうの天ぷら
ごぼうを煮てから揚げるので、やわらかくて甘みもしっかり
【材料・2〜3人分】＊1人分271kcal／塩分0.7g
・ごぼう・・・ 200g
・すだち ・・・1個
■煮汁
└だし汁・・・ 1と1/2カップ
└しょうゆ、みりん・・・ 各大さじ2
└砂糖・・・ 大さじ1
■ころも＜混ぜる＞
└小麦粉 ・・・100g
└水 ・・・1カップ
・粉ざんしょう・・・ 少々
小麦粉 揚げ油
【作り方】
1．ごぼうはたわしでよく洗って10cm長さの棒状に切る。水から約8分、やわらかくなるまで下ゆでし、水けをきる。
2．鍋に煮汁の材料と1を入れ、中火にかける。煮立ったら弱火にし、約10 分煮て火を止める。ペーパータオルをかぶせ、室温になるまでそのままさます。
3．汁けを拭き、小麦粉を薄くまぶす。ころもにくぐらせ、揚げ油を約170℃に熱して2〜3分揚げる。
4．器に盛り、粉ざんしょうをふり、すだちを半分に切って添える。
■ごぼうと赤玉ねぎのマリネ
ささがきにしたごぼうと赤玉ねぎに甘酢がしみしみ
【材料・2〜3人分】＊1人分81kcal／塩分0.5g
・ごぼう・・・ 100g
・赤玉ねぎ ・・・1/2個
■A＜混ぜる＞
└酢・・・大さじ3
└砂糖 ・・・大さじ1
└うす口しょうゆ（またはしょうゆ）・・・ 小さじ1
オリーブ油 塩 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．ごぼうはささがきにしてさっと洗って水けをきる。赤玉ねぎは縦薄切りにする。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1を入れ、中火にかける。1を加えて塩少々をふり、炒める。しんなりしたらAを加え、汁けがなくなるまで炒め煮にする。
3．バットに移し、粗熱がとれたら冷蔵室で冷やす。器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。
【ごぼうのおいしいポイント】
牛肉、豚肉、とり肉など、肉全般と相性がいい。和食のイメージが色濃くあるけれど、実はバターや牛乳などにも合う。煮ても焼いても揚げてもいい万能野菜。
＊ ＊ ＊
「ごぼうと赤玉ねぎのマリネ」には意表をつかれました！ ごぼうをささがきにしてマリネにするなんて、なかなか思いつかないですよね？ 黒こしょうをきかせ、秋の恵みをたっぷりいただきましょう。
レシピ考案／笠原将弘 撮影／広瀬貴子 スタイリング／池水陽子 編集協力／赤澤かおり 栄養計算／スタジオ食
文＝高梨奈々