天ぷらはもちろんマリネでもうまい♪万能野菜の「ごぼう」レシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】


【画像で見る】笠原将弘さんの「秋野菜満喫レシピ」バリエ15品

旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋野菜の魅力を存分に生かしたレシピを教わってきました。自分では思いつかない食材の組み合わせや調理法に、料理のレパートリーが広がりますよ。今回は、ごぼうを使ったレシピ2品をご紹介しましょう！

「賛否両論」笠原将弘さん


教えてくれたのは…

▷笠原将弘さん

東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」

■ごぼうの天ぷら

ごぼうを煮てから揚げるので、やわらかくて甘みもしっかり

ごぼうの天ぷら


【材料・2〜3人分】＊1人分271kcal／塩分0.7g

・ごぼう・・・ 200g

・すだち ・・・1個

■煮汁

　└だし汁・・・ 1と1/2カップ

　└しょうゆ、みりん・・・ 各大さじ2

　└砂糖・・・ 大さじ1

■ころも＜混ぜる＞

　└小麦粉 ・・・100g

　└水 ・・・1カップ

・粉ざんしょう・・・ 少々

小麦粉　揚げ油

【作り方】

1．ごぼうはたわしでよく洗って10cm長さの棒状に切る。水から約8分、やわらかくなるまで下ゆでし、水けをきる。

2．鍋に煮汁の材料と1を入れ、中火にかける。煮立ったら弱火にし、約10 分煮て火を止める。ペーパータオルをかぶせ、室温になるまでそのままさます。

3．汁けを拭き、小麦粉を薄くまぶす。ころもにくぐらせ、揚げ油を約170℃に熱して2〜3分揚げる。

4．器に盛り、粉ざんしょうをふり、すだちを半分に切って添える。

■ごぼうと赤玉ねぎのマリネ

ささがきにしたごぼうと赤玉ねぎに甘酢がしみしみ

ごぼうと赤玉ねぎのマリネ


【材料・2〜3人分】＊1人分81kcal／塩分0.5g

・ごぼう・・・ 100g

・赤玉ねぎ ・・・1/2個

■A＜混ぜる＞

　└酢・・・大さじ3

　└砂糖 ・・・大さじ1

　└うす口しょうゆ（またはしょうゆ）・・・ 小さじ1

オリーブ油　塩　粗びき黒こしょう

【作り方】

1．ごぼうはささがきにしてさっと洗って水けをきる。赤玉ねぎは縦薄切りにする。

2．フライパンにオリーブ油大さじ1を入れ、中火にかける。1を加えて塩少々をふり、炒める。しんなりしたらAを加え、汁けがなくなるまで炒め煮にする。

3．バットに移し、粗熱がとれたら冷蔵室で冷やす。器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。

【ごぼうのおいしいポイント】

牛肉、豚肉、とり肉など、肉全般と相性がいい。和食のイメージが色濃くあるけれど、実はバターや牛乳などにも合う。煮ても焼いても揚げてもいい万能野菜。

＊　＊　＊

「ごぼうと赤玉ねぎのマリネ」には意表をつかれました！　ごぼうをささがきにしてマリネにするなんて、なかなか思いつかないですよね？　黒こしょうをきかせ、秋の恵みをたっぷりいただきましょう。

レシピ考案／笠原将弘　撮影／広瀬貴子　スタイリング／池水陽子　編集協力／赤澤かおり　栄養計算／スタジオ食

文＝高梨奈々