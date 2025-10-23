シクサーズの新人VJ・エッジコムがNBAデビュー戦で快挙…歴代3位の34得点を記録

NBAは10月23日（現地時間22日）、2025－26シーズン開幕2日目を迎えた。

クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）を筆頭に、「NBAドラフト2025」指名選手の公式戦初陣に注目が集まるなか、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのVJ・エッジコムがデビュー戦で歴代3位の34得点を叩き出した。

シクサーズは敵地のTDガーデンでボストン・セルティックスと対戦。1巡目全体3位指名のシューティングガードは、タイリース・マクシー、ケリー・ウーブレイJr.、ドミニク・バーロー、ジョエル・エンビードとともに先発を務めると、第1クォーターからダンクや3ポイントシュートなど多彩なオフェンスで14得点をマークした。

ケガのジェイソン・テイタムを欠くものの、ジェイレン・ブラウンやデリック・ホワイトなどを擁する相手に対し、第3クォーター終了時点で11点のビハインド。それでも、第4クォーター序盤にマクシーが立て続けに3ポイントを沈めると、エッジコムやクエンティン・グライムズも続き、1ケタ点差に詰め寄った。

4点ビハインドで迎えた試合終了残り1分42秒からマクシー、ウーブレイJr.が連続得点を挙げると、1点リードの同14秒にエッジコムが2本のフリースローを成功。同8秒には2本とも失敗に終わったが、シクサーズは117－116で逃げきった。

20歳のエッジコムは40得点のマクシーに次いで、チーム2位の34得点。5本の3ポイントを含む13本のフィールドゴールを沈めたほか、6本中3本のフリースローを決め、42分12秒のプレータイムで7得点3アシスト1スティールも記録した。

NBAデビュー戦でルーキーが記録した最多得点は、1959年にウィルト・チェンバレン氏（元フィラデルフィア・ウォリアーズほか）が残した43得点。1954年のフランク・セルヴィ氏（元ミルウォーキー・ホークスほか）が35得点で続く。21世紀に入ってルーキーが30得点以上をマークしたのは初めてのことで、シクサーズの選手としては1996年のアレン・アイバーソン氏（元シクサーズほか）が挙げた30得点を上回ることになった。

■試合結果



ボストン・セルティックス 116－117 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



BOS｜28｜23｜35｜30｜＝116



PHI｜26｜31｜18｜42｜＝117



VJ EDGECOMBE JUST HAD THE MOST POINTS IN AN NBA DEBUT SINCE WILT CHAMBERLAIN 🚨🚨🚨

34 for the #3 pick… 3rd highest-scoring debut ever in the @sixers win! pic.twitter.com/xwjvqMZcsH

- NBA (@NBA) October 23, 2025

【動画】VJ・エッジコムがデビュー戦で34得点の大暴れ