「子どもがなくしたんだから仕方ないでしょ！」親の無責任発言に駅員は困惑…切符をなくして駅員にクレーム【作者に聞く】
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。2024年1月に「あなたの責任ですよね？」の漫画を投稿し、駅員のあるあるをテーマに描かれた作品である。本エピソードを紹介するとともに、著者に「子供が切符を紛失した」と言ってくるような大人などについても伺った。
今回紹介するエピソード「あなたの責任ですよね？」では、ある日駅で働くペン助のもとに、1組の親子がやってくる。母親は「バラ駅から乗ってきたのですが、子供に切符を持たせたらなくしちゃったみたい」と説明する。ペン助が「紛失した場合は再収受で250円です」と規則を伝えると、母親は驚いた顔で「子供なんですよ!? 仕方ないでしょ!! 大人の私がなくしたなら払いますが!!」と文句を言い続けた。翌日には本社にクレームの電話が入る事態となったのである。
作者のザバックさんによれば、実際の現場でもこうした親は存在するという。「『子供がなくしたから仕方ないですよねー』と笑顔で言う人もいます。でも、親であれ子供であれ、紛失したら再度料金をいただくのが普通です。勘違いしている人が多いですね」と振り返る。駅員としての基本対応は、たとえ子供が切符をなくしても再収受となる。改札を通ったあとは、親が子供から切符を回収するのが安全策だ。
ICカードの普及が進んでいる近年。ザバックさんに切符やIC系カードにまつわる余談を聞いてみると、「最近は驚いたことに通学定期券まで登録することができるんですよ！時代は変化しているので、置いていかれないようにしたいですね」と話してくれた。
ザバックさんの漫画はどれも現場のリアルを伝えている。"駅員あるある"に興味のある人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)