

サラリーマンとの「兼業住職」も珍しくないという（写真：SA555ND／PIXTA）

ほとんど元手をかけずに大きな利益を得ることを指す「坊主丸儲け」ということわざがありますが、寺院の実態に詳しい『宗教問題』編集長の小川寛大氏によれば、町場のお寺の住職が一般のサラリーマン並みの収入を得るのは、実はけっこう大変だといいます。

宗派・宗門に支払う上納金や墓地の管理にかかる費用以外に、僧衣や袈裟、線香やローソクといった消耗品にいたるまで、とかくお金がかかるお寺の経営の実態について、小川氏の著書『誰が「お寺」を殺すのか』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

お布施の平均額は42万5000円

お坊さんたちは具体的に、何をしてお金を稼いでいるのだろうか。

最初に言っておけば、現代の日本において伝統仏教の僧侶たちは、基本的に葬儀を行うことのお布施収入で食べている。いわゆる"戒名料"といったお金を檀家などから取ることで、生計を立てているわけである。

もちろん世の中には、国宝などの文化財を持ち、それを目当てにやってくる人々から拝観料を取って維持されている観光寺院や、広大な土地を所有し、駐車場経営や貸しビル業などで収益を得ているような寺院もある。しかし、"日本のお寺業界"全体のなかでは例外的な少数派なので、ひとまずここでは除外して話を進める。

さて、それでは葬儀を行うことによって寺が得られるお布施とは、どれくらいのものなのだろうか。葬儀の料金に関する統計にはさまざまなものがあるのだが、ここでは一般財団法人日本消費者協会が2022年にまとめた、「第12回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」を参照することにしよう。

これによると、2020年以降に行われた日本の葬儀の平均費用は、161万9000円ということになっている。ただし、このお金がすべて寺、僧侶に渡るわけではなく、まず「葬儀費用一式」、すなわち祭壇を用意するお金や、それを飾る花代、遺影の準備代金など、つまり葬儀社に渡すお金が111万9000円となっている。

そして「通夜からの飲食接待費」が12万2000円。「寺院へのお布施」が42万5000円である。つまり葬儀が1度行われるたび、寺には42万円ほどのお金が入ってくるという計算になる。

これは何か統計的な裏付けのある話ではなく、お寺業界のなかで一般的に言われていることでしかないのだが、「檀家が200〜300軒ほどいれば、そのお寺は”寺だけ”で何とか食っていくことができる」とされている。

つまり逆を言えば、檀家が50軒とか100軒とかしかない寺は、お寺だけの収入、すなわち葬儀などの収入だけでは食べていくことができず、その住職たちは寺以外の何らかの副業をやらないと生活が成り立たないのである。

実は檀家が200〜300軒に満たない寺というのは、相当な割合で存在する。お寺業界において、一般的なサラリーマンなどをやりながら住職も務めるといった"兼業住職"は、まったく珍しい存在ではない。

100軒の檀家を持つ寺の葬儀収入は約200万円

それはさておき、では200〜300軒ほどの檀家を持つ寺の収入状況とはどういうものなのかを、考えてみよう。

これもまた、どこかに統計的な裏付けがある話ではなく、お寺業界のなかで何となく言われていることに過ぎないのだが、1年の間に寺の抱えている檀家からは、だいたい5％ほどの葬式が出るといわれている。

つまり100軒の檀家を持っている寺があった場合、その檀家全体からは年間5人の死者が出る、すなわち寺としては5回、葬儀を執り行うことになるという話である。

そして、今の日本人が葬儀に際して寺に払うお布施の平均額は、約42万円である。人の生死にまつわる話でこのようなことを言うのも不謹慎だが、つまり100軒の檀家を持つ寺が葬儀で得られる年間収入額は、42万円×5＝210万円となる。これでは世間一般でもさすがに"低収入"と言われるような金額だ。

そこで"食っていけるお寺"のモデルケースとして、ここでは檀家250軒の寺として計算してみよう。

年商1000万円超には檀家250軒が必要

檀家が250軒あれば、年間のうちにそこから5％、すなわち250×0.05＝12.5回の葬式が出る。そうなると寺としてのお布施収入は、42万円× 12.5＝525万円だ。たしかに一般のサラリーマンたちの平均収入と比較しても、遜色ない金額になってくる。

現在の日本の寺の収入とはおおむね、この葬儀を執り行うことによって得られるお布施を主要な柱とするのだが、ほかにも護持会費、つまり檀家から得られる"会費"も、サブ収入といった形で存在する。

この護持会費はおおむね、墓地の管理料を兼ねている場合が多く、相場は1万〜2万円程度と言われる。ひとまず計算を容易にするため、250軒の檀家がいる寺の護持会費収入は、250万円であると考えよう。

また、寺は檀家の法事、すなわち一周忌や三回忌などの際に、法要を執り行う。この法事の際のお布施の相場は、数千円〜3万円、多い場合でも5万円程度だとされている。

これも250軒の檀家がいる寺の場合は、だいたい檀家1軒あたりから年間1万円ほどの法事収入があると推測し、250万円と考えてみよう。

そうなると250軒の檀家がいる寺は、寺院としての宗教活動の結果、年間で525万円（葬儀からのお布施収入）＋250万円（護持会費収入）＋250万円（法事からのお布施収入）＝1025万円ほどの収入があると推定することができる。

つまり、ざっと1000万円だ。一般のサラリーマン家庭と比べれば、結構な高収入にも見える。しかしながら、この1000万円はあくまで宗教法人たる寺院としての年商であって、これをそのまま寺の僧侶（住職）が自分の生活費などに使ってしまえるわけではない。

たとえば先に述べた通り、護持会費とは墓地の管理料的な感覚で徴収されている場合が多い金である。そうなれば墓地の清掃費などを、そこから出さなければならない。

また、現代では寺であっても、そこに存在しているだけで光熱費などが発生する。境内にある樹木の整備も大切で、時には庭師を呼ばねばならないケースもある。また、檀家の葬儀や法事へ赴くために乗る、自動車やバイクの維持費も必要だろう。

寺の本堂の維持費なども大きい。寺とは古い形式の和風建築をオーダーメイドのような形で建てる例が多く、規格化された建売住宅などの建築とはわけが違う。ちょっとした改修などでも数百万円、数千万円かかるという例もあるし、新築するとなると平気で億単位の金が必要になる。

僧侶たちが着る僧衣や袈裟は、すなわち彼らの仕事着であって消耗品でもあるが、一般的なビジネススーツなどと違って、一部の人に対する需要しかない衣類なので、これもそれなりの値段がする。

寺で使う線香やロウソクも、一般家庭の仏壇で使うものよりも上質なものが必要とされる場合が多いので、そういう消耗品費も必要になる。

「宗費」という上納金

さらに、一般的に「宗教法人には税金はかからない」といったことがよく言われるものの、多くの寺は、どこかの教団組織に所属している。

それはたとえば「天台宗」「曹洞宗」「浄土真宗本願寺派」などといった、いわゆる宗派、宗門という団体である（神社界においては、この教団組織として神社本庁が存在する）。こういう教団組織に所属している寺は、そこに対して上納金を支払わなくてはならない（この上納金を「宗費」という）。

この宗費の額は、寺の規模や宗派の別によってかなりまちまちではあるのだが、数十万円程度がボリュームゾーンなどではないかとみられている。つまり、寺にとってはこの宗費が事実上の"税金"という形になるわけだ。

ここまでの流れで見てきた"お寺の必要経費"を積み上げていくと、やはり年間で数百万円程度にはなっていく。

貧しくもなければ豊かでもないといった水準





年商として1000万円程度あるお寺（檀家250軒と想定）からそれを差し引いた額を考えてみると、厚労省の賃金構造基本統計調査が示す「宗教家」の平均年収、すなわち僧侶個人が1年間のうちに自分の生活費などとして使える額は約514万円であるというのは、かなりリアルな数字に見えてくる。

現代の日本の僧侶の多くは、結婚していて子どももいる。それが夫婦に子ども2人といった平均家庭だとすると、年収514万円というのは、貧しくもなければ豊かでもないといった水準だろう。

つまり、「檀家が200〜300軒ほどいれば、そのお寺は"寺だけ"で何とか食っていくことができる」というのは、おおむね事実なのではないか、ということである。

（小川 寛大 ： 『宗教問題』編集長）