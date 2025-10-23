守る、動ける、見える。現場に強い安全靴！【ニューバランス】のプロスニーカーがAmazonに登場中‼
先芯入りでも、しなやかに。快適さを追求した安全靴！【ニューバランス】のプロスニーカーがAmazonに登場中‼
このニューバランスのプロスニーカーは、足に優しいワイド設計の樹脂製先芯を採用した安全靴だ。
ナイロンファイバー製の先芯が軽量性と耐衝撃性を両立し、作業時の負担を軽減。踵部分には再帰反射素材を使用し、暗所での視認性を高めるとともに、安定感を支えるサポートパーツを搭載している。
足裏には耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムのラバーソールを採用し、滑りやすい現場でも安心。先芯入りながらも高い屈曲性を保ち、快適な動作をサポートする設計で、長時間の作業にも対応する。
安全性・機能性・快適性を兼ね備えた、現場で頼れる一足。
