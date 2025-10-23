格闘家でYouTubeでも人気を高めている魔裟斗が自身のチャンネルを更新。冬の凍結した路面を想定し、スケートリンクで車を走らせるという検証動画を公開した。

【画像】スケートリンクに車を持ち込んで行われた“氷上走行テスト”の模様

ブリヂストン社の提供で制作されたという今回の動画。「BLIZZAK WZ-1」という新タイヤのプロモーションだが、確かにスタッドレスタイヤならスケートリンクでも普通に走れるのか、というのは気になるところだ。「普通のタイヤだったら、絶対に（リンクの上は）走れないですよ」と半信半疑の魔裟斗。実際にリンクに降りてみると想像通り「ツルツル」で、「これは無理だろ（笑）」と笑っていた。

実際、魔裟斗がノーマルタイヤの車をリンク上で走らせてみると、少しアクセルをふむとタイヤが滑って空転し、ほとんど進まない。「これで公道を運転したら100％事故るね」と、凍結した路面の恐ろしさをあらためて実感していた。

一方、「BLIZZAK WZ-1」を履いた車がどの程度滑らずに走れたか、気になる方は動画をチェックしてもらいたいところだが、タイヤに刻まれた不規則な溝と水を吸い込む構造が効いており、「アクセルを踏むと一瞬滑るけれど、すぐにグリップする」と魔裟斗。「滑らない」ではなく、リカバリーする力にフォーカスして、実直なレビューを行なっていた。

魔裟斗のYouTubeチャンネルは格闘系の動画も人気だが、車やバイクなど乗り物系の企画も人気を博しており、今後もこうした“案件”は増えていくかもしれない。人当たりはいいが格闘家らしく、忖度なし＆毅然とした佇まいも魅力の魔裟斗は、「YouTuber」としても活躍の場を広げていきそうだ。

（文＝向原康太）