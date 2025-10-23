目黒蓮と浜辺美波がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）より、豪華キャストが集結する最新予告映像が解禁された。

【動画】目黒蓮＆浜辺美波の2ショット動画（全2投稿）／『ほどなく、お別れです』最新予告映像

■ぷくっと頬を膨らませる目黒蓮に注目

『ほどなく、お別れです』の公式SNSでは、目黒と浜辺の2ショット動画が公開。真っ白なスタジオ空間に、目黒はショート丈のグレージャケットにストレートシルエットのブラックパンツを合わせたシックなスタイル。一方の浜辺はブラウンのニットに同系色のレーススカートを合わせたフェミニンなコーディネートで登場した。

動画は、目黒が前で手を組み、ぷくっと頬を膨らませるシーンからスタート。その後、ふたり揃ってカメラに近づくと、目黒が「最新予告映像はご覧いただけましたでしょうか？」と問いかけ、浜辺が「まだご覧いただいていない方はぜひご覧ください！」と呼びかけ。最後は笑顔で手を振った。

SNSでは「お手振りかわいい」「近づいてくるのかわいすぎる」「めめの股下の長さよ」「スタイル際立ってて最高」「ふたりの声に癒される」「めめのプク顔大優勝」「プク顔は反則」「予告見ただけで泣けた」などの声が殺到している。

■目黒蓮と浜辺美波が“ひょっこり登場”するお茶目ショットも

また、同アカウントでは、目黒と浜辺がカメラ外からひょっこり登場し、「映画『ほどなく、お別れです』」「ほどなく解禁です」とアピールするお茶目な動画も公開している。

■動画：豪華キャスト集結『ほどなく、お別れです』最新予告映像

