氷室京介フィルムコンサートツアー開催決定！ライブ活動休止10年の節目に熱狂再び
氷室京介のライブ活動休止から10年の節目に行われるフィルムコンサートツアー『LAST GIGS OVERRIDE』の開催が決定した。
■大阪、愛知、北海道、福岡、東京で開催
唯一無二のロックボーカリスト、氷室京介が2016年に行った4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』での圧倒的なパフォーマンスを、20年以上にわたり氷室京介のライブ映像を撮影、編集してきた映像監督Higuchinskyの渾身の編集によるUltimate Complete Editionの映像を軸に、コンサートの音響スタッフによる重厚感のあるサウンドと照明スタッフによる躍動的なライティングとともに、全国の会場ごとに異なる「ALL TRACKS FULL EXPERIENCE」の内容でのライブ上映となっている。
■イベント情報
『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』
[2026年]
04/25（土）大阪・Zepp Namba
Program：2016/04/23 OSAKA
05/03（日）愛知・Zepp Nagoya
Program：2016/04/29 NAGOYA
05/10（日）北海道・Zepp Sapporo
Program：1部 2016/04/23 OSAKA / 2部 2016/04/29 NAGOYA
05/17（日）福岡・Zepp Fukuoka
Program：2016/05/14 FUKUOKA
05/23（土）東京・Zepp Haneda
Program：2016/05/22 TOKYO
■関連リンク
氷室京介 OFFICIAL SITE
http://www.himuro.com