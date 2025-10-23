タイ代表の指揮官を電撃的に解任された石井氏。(C)Getty Images

写真拡大

　タイサッカー協会（FAT）は10月21日、同国代表の石井正忠監督の解任を発表した。

　鹿島アントラーズ時代にはJリーグの最優秀監督にも輝いた58歳の指揮官は、23年12月からタイ代表を指揮していた。

　この突然の発表にタイ国民から批判が殺到するなか、韓国メディアも驚きをもって報道。韓国メディア『Xports News』は「シン・テヨンに続き、日本人が苦境に立たされている。タイ代表、石井監督を突然解任。タイサッカー協会の横暴だ」と見出しを打ち、「韓国人に続き、日本人も東南アジアの国による衝撃的な決断を受け、代表監督を解任した」と伝えた。
 
　同メディアは「不可解なのは、10月のアジアカップ予選で台湾に２連勝（２−０、６−１）したにもかかわらず、タイが突如として不可解な理由で石井氏を解任に追い込んだことだ。インドネシア代表のシン・テヨン監督の更迭よりも不可解だ」と指摘している。

　FATは「チームの最近のマネジメント手法がテクニカルチームの評価と一致していなかった。そして2023年12月の就任以来、タイ代表チームの成績が30試合中16勝（勝率53％）にとどまっている」と解任の理由を説明している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
 
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？

　