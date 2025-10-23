「世界で最も完成された選手の一人だ」マドリー指揮官は大満足。ベリンガムが“完全復活”を予感させる千金弾「活躍を心から嬉しく思う」【CL】
スペインの名門レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督が、ジュード・ベリンガムに“世界一”のお墨付きを与えた。英公共放送『BBC』が報じている。
マドリーは現地10月22日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節でイタリアのユベントスとホームで対戦し、１−０で競り勝った。
決勝点をマークしたのはベリンガム。57分、ヴィニシウス・ジュニオールが巧みな個人技で敵を翻弄し、左足でシュートを放つ。ポストに弾かれたこぼれ球を、ベリンガムが首尾よく押し込んだ。
「ベリンガムはこれまで厳しいシーズンを送っており、肩の負傷から回復した後、先発出場はわずか３試合、交代出場は４試合となっている。イングランド代表のミッドフィルダーは、水曜日のユベントス戦まで今シーズンの欧州大会でわずか10分間しか出場しておらず、夏のクラブワールドカップ以来、得点していなかった」
『BBC』によれば、22歳のアタッカーはここまで本来の実力を発揮できていなかったが、指揮官はユーベ戦のパフォーマンスに満足しているようだ。
「ジュードはゴールだけでなく、本当に完璧な試合をしてくれた。（日曜日の）ヘタフェ戦での彼のプレーぶり、そして今日のプレーは特に見事だった。もちろんゴールもね。彼は競争心が強く、危険な状況を作り出す能力で素晴らしい印象を与えている。活躍を心から嬉しく思う。彼はピッチの要となるスキルと本能を備えているだけでなく、ボックス・トゥ・ボックスの選手でもある。世界で最も完成された選手の一人だ」
不調気味だったベリンガムは、イングランド代表で選外が続いていた。北中米ワールドカップの欧州予選を戦うチームで存在感を放てないまま、スリーライオンズは本大会へのチケットを手にした。
「来年にはワールドカップが近づいており、ベリンガムが出場しない可能性は低いと思われる」と記した『BBC』は、この男がマドリーで輝いていた頃に言及したうえで「ただ、彼はスペインでの２シーズンで享受していた調子をすぐに取り戻すことを望んでいるだろう」とし、さらにこう続ける。
「水曜日の彼のゴールは、リバウンドをタップしただけの、目を見張るようなゴールではなかった。だが決定的なものとなり、彼のシーズンをスタートさせるきっかけとなるかもしれない」
マドリーの守護神ティボー・クルトワも「ジュードはベストの状態に戻りつつある」とコメント。ベリンガムの“完全復活”に期待が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
