2年連続でナ・リーグ優勝を果たしたドジャースは22日（日本時間23日）、ワールドシリーズ（WS）出場に向けてカナダ・トロントに出発した。球団公式SNSは選手らがチャーター機に乗り込むシーンと、搭乗口でカメラマンとグーパンチを交わす動画を投稿。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でMVPを受賞した大谷翔平投手、ブルージェイズとのWS第2戦で先発登板する山本由伸投手、WS初出場の佐々木朗希投手らの写真や動画もアップされ、ファンから多くの反響が寄せられている。



■WS連覇に向け敵地トロントへ

ドジャースのメンバーはこの日、24日（同25日）から始まる第1戦に向けてロサンゼルスを出発。球団の公式SNSには飛行機に乗り込むメンバーらの写真と動画がアップされた。大谷はヘッドホンを首にかけジャケットを手に持ち半袖の白トップス姿で搭乗。写真を見たファンからは「まあ、絵になること！」「この立ち姿だけで十分NIKEのCMに使える」「これは戦う顔をしている。活躍の確定演出だ」など期待の声が上がった。また、山本は“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手とお揃いのターコイズカラーのルイ・ヴィトンバッグとコーヒーを片手に搭乗。佐々木もカメラにはにかんだ笑顔を見せつつ青空をバックに乗り込んだ。ほかにも今季限りでの引退を表明しているクレイトン・カーショー投手や、タイラー・グラスノー投手、トミー・エドマン内野手らが満面の笑顔を見せている。WS第1戦には今季のプレーオフで3勝無敗のブレイク・スネル投手が先発。第2戦には前回14日（同15日）のブルワーズ戦で9回111球を投げて3安打1失点の好投でメジャーで自身初完投した山本が先発する。





ドジャース公式SNSより

