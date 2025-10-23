¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÅðÆñ»ö·ï¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃæ¸Å¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡ÖÀµµ¬ÉÊ¡×¤¬½Ð¸½¡ª¡©¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î22Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÆÏ¥ÈÕÊó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÇÅðÆñ»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃæ¸Å¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÀµµ¬ÉÊ¡×¤È¾Î¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬Ê£¿ô½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç19Æü¤Ë4¿Í¤ÎÊ¤ÌÌ¶¯ÅðÈÈ¤¬¾º¹ßÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¿¯Æþ¡¢¤ï¤º¤«7Ê¬´Ö¤Ç²¦¼¼Í³Íè¤ÎÊõ¾þÉÊ8ÅÀ¤òÅð¤ß½Ð¤·¡¢¿äÄê7²¯2ÀéËü¸µ¡ÊÌó155²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤·¡¢¸½ºß¤âÅð¤Þ¤ì¤¿Êõ¾þÉÊ¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÌÀ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ö·ïÈ¯À¸¸å¤ËÃæ¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ¸ÅÉÊ¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö´×µû¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´ÛÀµµ¬ÉÊ¡¢95¡ó¿·ÉÊ¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖÎÉ¹¥¡¢Äã²Á³Ê¤Ç¶ÛµÞ½ÐÉÊ¡¢ËÜÊªÊÝ¾Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤Ç¡¢99Ëü¸µ¡ÊÌó2100Ëü±ß¡Ë¤«¤é9999Ëü¸µ¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¾¦ÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡ÖI'm selling my goods, do you need my Chinese friend¡Ê»ä¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»ä¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬É¬Í×¤«¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÊÖ¿®¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÅðËòÍÆ»¡¢ÍÅÀ烫¼ê¡¢Ä©Î»¡ÊÅð¤ß¤Ë¤âÆ»¤¬¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡Ë¡×¡¢¡ÖÊñÍ¹¡ÊÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë¡×¡¢¡Ö´áÃê¾Ý¡ÊÃê¾ÝÅª¤ÊÍ·¤Ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤¿¤ê¥±¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢½ÐÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ê³Ý¤«¤êÄó¶¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡Ö½ÐÉÊ¼Ô¤Î¾¦ÉÊ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀ§Èó¤Î¸«²ò¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î´ØÏ¢½ÐÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Î¿ÍÊª¤¬²¦´§¤ò»ý¤Ã¤ÆÈþ½Ñ´Û¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤éÅð¤ó¤À²¦´§¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÅðÉÊ¤Ï¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó1À¤¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ë¥¤¡¼¥º¹Ä¹¡¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¥»¥Ã¥È¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó3À¤¤ÎºÊ¥¦¥¸¥§¥Ë¡¼¹Ä¹¡¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤ä¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥ë¥¤¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×1À¤¤ÎºÊ¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥á¥ê²¦ÈÞ¤ÎÊõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¦¥¸¥§¥Ë¡¼¹Ä¹¡¤Î²¦´§¤âÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯ÅðÃÄ¤¬Æ¨ÁöÃæ¤ËÍî¤È¤·¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÈ¯¸«¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»ÆâÍÆ¤«¤é¤Ï¡¢²¦´§·Ï¤ÎÊõ¾þÉÊ¤Ï»ý¤Áµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î½ÐÉÊ¤Ï»ö·ï¤Î¾×·â¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¤ªÌóÂ«¡×Åª¤Ê¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤½¤ÎÉ÷»ÉÅª¤Ê°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤¬Â¿¤¤¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë