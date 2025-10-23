ÆüËÜ·ÐºÑÀÄ½ñ¡ÖÆüÃæËÇ°×¤ÎÁê¸ßÊä´°À¤Ï°ÍÁ³¸²Ãø¤ÇÂç¤¤Ê¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡ÆüËÜ¸¦µæ½ê¤È¼Ò²ñ²Ê³ØÊ¸¸¥½ÐÈÇ¼Ò¤Ï21Æü¡¢¡ÖÆüËÜ·ÐºÑÀÄ½ñ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÈÃæÆü·ÐºÑËÇ°×´Ø·¸¸¦µæÊó¹ð¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÀÄ½ñ¤Ï¡¢¡ÖÆüÃæËÇ°×¤ÎÁê¸ßÊä´°À¤Ï°ÍÁ³¸²Ãø¤ÇÂç¤¤Ê¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÀÄ½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÏÃÏ°èÅª¤ÊÊñ³çÅª·ÐºÑÏ¢·È¡ÊRCEP¡Ë¶¨Äê¤ÎÏÈÁÈ¤ßÆâ¤Ç¡¢ÆüÃæ·ÐºÑËÇ°×¶¨ÎÏ¤Ï¿¼²½¤·Â³¤±¤¿¡£25Ç¯¤ÏÊÝ¸î¼çµÁ¤Î·ã²½¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆß²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤È¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ßÆâ¤Ç¤ÎÂè»°¹ñ»Ô¾ì¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÁê¸ßÊä´°À¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼·ÐºÑ¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó¡Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ô¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡Ë¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÐÊý¸þ¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤Î³èÎÏ¤ò´µ¯¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë