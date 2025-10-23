

日経225先物は11時30分時点、前日比600円安の4万8710円（-1.21％）前後で推移。寄り付きは4万8700円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8820円）を下回る形で、売りが先行して始まった。ソフトバンクグループ<9984>［東証P］がウリ気配で始まったことでショートを仕掛けてくる動きが強まり、現物の寄り付き直後には4万8440円まで下落幅を広げた。ただし、同水準で推移しているボリンジャーバンドの+1σが支持線として機能する形になった。終盤にかけてはショートカバーを誘う形により、4万8810円まで下げ幅を縮めた。



ソフトバンクグループのほか、アドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］の下落がショートを誘う形になっている。ただ、東証プライムの値上がり銘柄数は6割超を占めており、+1σ割れを狙った積極的なショートは仕掛けにくいだろう。



NT倍率は先物中心限月で14.98倍に低下した。ソフトバンクグループが売られるなかで、NTロングを巻き戻す動きに向かわせている。これにより+1σ（15.01倍）を割り込んでおり、同バンドが抵抗線に変わるかが注目されそうだ。



株探ニュース

