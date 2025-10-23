日経225先物：23日正午＝760円安、4万8720円
23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比760円安の4万8720円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8664.74円に対しては55.26円高。出来高は2万7926枚となっている。
TOPIX先物期近は3252ポイントと前日比25ポイント安、現物終値比1.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48720 -760 27926
日経225mini 48720 -760 389786
TOPIX先物 3252 -25 32815
JPX日経400先物 29335 -220 2605
グロース指数先物 733 -3 1772
東証REIT指数先物 1965 +9.5 144
株探ニュース
