　23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比760円安の4万8720円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8664.74円に対しては55.26円高。出来高は2万7926枚となっている。

　TOPIX先物期近は3252ポイントと前日比25ポイント安、現物終値比1.12ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48720　　　　　-760　　　 27926
日経225mini 　　　　　　 48720　　　　　-760　　　389786
TOPIX先物 　　　　　　　　3252　　　　　 -25　　　 32815
JPX日経400先物　　　　　 29335　　　　　-220　　　　2605
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　　-3　　　　1772
東証REIT指数先物　　　　　1965　　　　　+9.5　　　　 144

株探ニュース