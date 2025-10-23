『小さい頃は、神様がいて』仲間由紀恵“あん”から離婚を宣言された北村有起哉“渉”の結論【第3話あらすじ】
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の第3話が23日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが到着した。
【写真】12年ぶりの共演で“夫婦役”を務める北村有起哉＆仲間由紀恵
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。全く異なる想いを抱えた2人の何気ない日常の中で、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。
■第3話あらすじ
「たそがれステイツ」に住む３世帯は、１階の永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）の家に集合する。小倉あん（仲間由紀恵）は、一同の前で離婚の理由について赤裸々に打ち明ける。渉（北村有起哉）個人に問題があるのではなく、母親ではない自分を取り戻したいのだと語り、改めて渉に離婚したいと申し出るあん。一同は渉の反応を待つが、渉は何も応えず、部屋には長い沈黙が…。
しびれを切らしたさとこは慎一に何か言うよう促すが、急に話を振られた慎一はとんちんかんなことを言ってしまう。その時、あんの携帯に娘のゆず（近藤華）から「朝まで帰れなくなった」と連絡が入る。２人だけで過ごしたくない渉とあんのために、一同は男性と女性に分かれて夜を明かすことに。３階の小倉家では、渉と慎一が話をしていた。渉は「あんの気持ちを頭では理解しているが、本当に離婚に向かってしまうのが怖い」と打ち明け、今まであんが家族をどれだけ大切にしてくれたかを語る。それを聞いた慎一もまた、家族に対する後悔を打ち明ける。
一方、あんとさとこは２階の樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の部屋を訪れ、４人でテントに入ってはしゃいでいた。それぞれの親について語る奈央と志保の話を、優しく受け止める２人。夜が明け、慎一とさとこはみんなをラジオ体操に誘う。嫌々連れて来られた渉だったが、そこであることを思い出し…。
