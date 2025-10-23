寺島しのぶ長男・尾上眞秀、自身の写った中吊り広告に感激 「ラウールくんの弟ちゃんみたい」「可愛い」と反響
俳優・寺島しのぶ（52）とフランス人クリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏の長男で、歌舞伎役者の尾上眞秀（13）が22日、インスタグラムを更新。自身が大きく写っている電車の中吊り広告の写真を嬉しそうに公開した。
【写真】「歌舞伎界の新星」尾上眞秀が投稿した『踊る。遠野物語』の中吊り広告の写真
尾上は「車両に」とのコメントとともに、うれしそうなキャラクターのスタンプを添えた写真をアップ。今冬に上演されるK-BALLET Opto『踊る。遠野物語』の広告で、大きな顔写真とともに「歌舞伎界の新星 尾上眞秀」と紹介されている。
この投稿にファンからは「ラウールくんの弟ちゃんみたい イケメンですね」「可愛い」などの声が寄せられている。
