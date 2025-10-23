¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò¿¿ÀµÌÌ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ÆÉÁ¤¯ ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤¬¸«¤»¤¿ÎÉ¿´
Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á ¢¨FOD¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®)¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ö°äÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥º¤Î700Ëü±ß¤òÃµ¤¹¡Ä!?¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â»×¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¿¿Áê¤Î°Õ³°À¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¯¡¢°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿Í´Ö¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Áð¤Ê¤®¹ä¡¡(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
¡ûÃ±½ã¤Ê¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½ÌÀ
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡È¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡É¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤À¡£°äÉÊÀ°Íý¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÎ×¤à¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤éËÜºî¤Ï¡¢¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÈHOW TO¥â¥Î¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Ï¤½¤ÎÆ»¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¿¦¶È¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¼êºÝ¤è¤¯ÉÁ¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Êª¸ì¾å¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î°ÍÍê¤ÏÁá¡¹¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢º£ºî¤Î½Ä¼´¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤Ï¤ë(É÷¿á¥¸¥å¥ó)¤È¤½¤ÎÌ¼¡¦¿¿¶×(ÃæÂ¼¤æ¤ê)¤ò¼è¤ê°Ï¤à¸æ¿ß²È¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¼«¿È¤ÎÁÓ¼º¤ÈºÆÀ¸¤ò¡¢¸æ¿ß²È¤ÈÂÐÈæ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºî¤¬Ã±½ã¤Ê1ÏÃ´°·ë¥â¥Î¤ä¡¢¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É½ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ù¿ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ººÄê¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡© ÅðÆñ¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤Îº¬ËÜ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤À¡£¤¿¤È¤¨¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤µ¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º£ºî¤¬¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¼´¤òÃÖ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¸¡¹¤·¤¤¸½¼ÂÅª¤ÊÉÔ¿®´¶¤ò¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Ï¡Ö°äÉÊ¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥º¤Î700Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂÐÎ©¤ä¹ðÈ¯¤Î·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¡½¡½¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿°äÂ²¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÃå¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÎÉ¿´¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¿·¿Í°äÉÊÀ°Íý¿Í¤Î¤æ¤º¤Ï(È¬ÌÚè½²Ä»Ò)¤¬¡¢°äÂ²¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤È¤â»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´®¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¾ìÌÌ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸æ¿ß²È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÉÔ²º¡É¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤È°äÉÊÀ°Íý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤À¤±¤Ç°Ç±À¤ËÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤Ê»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡û»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãæ¤ÇÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¿©»ö¥·¡¼¥ó
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁð¤Ê¤®¹ä¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä»»ô¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
°äÉÊÀ°Íý¿Í¤Ø¤Î¼Ù¿ä¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡È¿®Íê¡É¤Ç¤·¤«¿¡¤¤µî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óºîÃæ¤Ç¤â¡¢ºÆÅÙ°äÉÊ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÇ®¿´¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¤ê¡¢¶â³Û¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¿¿¶×¤¬Áê¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¡¢¿®Íê¤ËÃÍ¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä»»ô¤Î¤Ü¤¯¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÀ¤ò¡¢Áð¤Ê¤®¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¡¢ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡È¿®Íê¡É¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¼Ù¿ä¤¬¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ê·Á¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ê¤É¤Î¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤¤¤¦»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤½¤ó¤ÊÀ¸¥·¡¼¥ó¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£º£ºî¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢É½ÁØ¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡È²¿¤«¡É¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶ù¡¹¤Þ¤Ç¶Å»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¡£
(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×¼¼Ä¹Ž¥ÂçÀÐÍÇÊ¿ ¤ª¤ª¤¤¤·¤è¤¦¤Ø¤¤ ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È»ëÄ°¼Á¡É¤òÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×(³ô¼°²ñ¼Òeight)¤Î¼¼Ä¹¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ê¤É¤Ë¥³¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ²È¤ä´ÆÆÄ¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
º£²ó¤Ï¡Ö°äÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥º¤Î700Ëü±ß¤òÃµ¤¹¡Ä!?¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â»×¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¿¿Áê¤Î°Õ³°À¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¯¡¢°äÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ä¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿Í´Ö¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÃ±½ã¤Ê¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½ÌÀ
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¡È¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡É¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤À¡£°äÉÊÀ°Íý¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿´¹½¤¨¤ÇÎ×¤à¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤éËÜºî¤Ï¡¢¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÈHOW TO¥â¥Î¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Ï¤½¤ÎÆ»¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¿¦¶È¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¼êºÝ¤è¤¯ÉÁ¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Êª¸ì¾å¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î°ÍÍê¤ÏÁá¡¹¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢º£ºî¤Î½Ä¼´¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤Ï¤ë(É÷¿á¥¸¥å¥ó)¤È¤½¤ÎÌ¼¡¦¿¿¶×(ÃæÂ¼¤æ¤ê)¤ò¼è¤ê°Ï¤à¸æ¿ß²È¤ÎÊª¸ì¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¼«¿È¤ÎÁÓ¼º¤ÈºÆÀ¸¤ò¡¢¸æ¿ß²È¤ÈÂÐÈæ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºî¤¬Ã±½ã¤Ê1ÏÃ´°·ë¥â¥Î¤ä¡¢¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É½ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤Î¾ÜºÙ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ù¿ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ººÄê¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡© ÅðÆñ¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤Îº¬ËÜ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤À¡£¤¿¤È¤¨¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤µ¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º£ºî¤¬¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¼´¤òÃÖ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¸¡¹¤·¤¤¸½¼ÂÅª¤ÊÉÔ¿®´¶¤ò¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Ï¡Ö°äÉÊ¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥º¤Î700Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂÐÎ©¤ä¹ðÈ¯¤Î·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¡½¡½¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿°äÂ²¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÈÌþ¤ä¤·¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÃå¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÎÉ¿´¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¿·¿Í°äÉÊÀ°Íý¿Í¤Î¤æ¤º¤Ï(È¬ÌÚè½²Ä»Ò)¤¬¡¢°äÂ²¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤È¤â»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´®¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¾ìÌÌ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸æ¿ß²È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÉÔ²º¡É¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤È°äÉÊÀ°Íý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤À¤±¤Ç°Ç±À¤ËÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤Ê»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡û»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãæ¤ÇÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¿©»ö¥·¡¼¥ó
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁð¤Ê¤®¹ä¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä»»ô¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
°äÉÊÀ°Íý¿Í¤Ø¤Î¼Ù¿ä¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡È¿®Íê¡É¤Ç¤·¤«¿¡¤¤µî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óºîÃæ¤Ç¤â¡¢ºÆÅÙ°äÉÊ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÇ®¿´¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¤ê¡¢¶â³Û¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¿¿¶×¤¬Áê¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¡¢¿®Íê¤ËÃÍ¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä»»ô¤Î¤Ü¤¯¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÀ¤ò¡¢Áð¤Ê¤®¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¡¢ÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡È¿®Íê¡É¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¼Ù¿ä¤¬¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ê·Á¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ê¤É¤Î¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£°äÉÊÀ°Íý¿Í¤È¤¤¤¦»à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤½¤ó¤ÊÀ¸¥·¡¼¥ó¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£º£ºî¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢É½ÁØ¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡È²¿¤«¡É¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶ù¡¹¤Þ¤Ç¶Å»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¡£
(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×¼¼Ä¹Ž¥ÂçÀÐÍÇÊ¿ ¤ª¤ª¤¤¤·¤è¤¦¤Ø¤¤ ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È»ëÄ°¼Á¡É¤òÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤·¤Ä¡×(³ô¼°²ñ¼Òeight)¤Î¼¼Ä¹¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ê¤É¤Ë¥³¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ²È¤ä´ÆÆÄ¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é