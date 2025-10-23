俳優の松坂桃李（37）が小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）役で主演する2027年のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の新たな出演者が23日に発表され、俳優・大沢たかお（57）が小栗のライバル・勝海舟役を演じることが決定した。松坂は若手時代に憧れた大沢との共演に「うれしくて心躍りました」とコメントを寄せた。

松坂演じる小栗は幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた人物。大老・井伊直弼に取り立てられたことに始まり、遣米使節として西洋文明を目の当たりにし、外国に飲み込まれない近代国家づくりを急ごうと決意する。

堅物のエリートである小栗に対し、勝は人たらしの叩き上げ。性格は対照的だがともに開明派で、最も理解し合ったライバル同士だ。

今作が大河初主演となる松坂。デビュー間もない2009年に公開された映画「GOEMON」で霧隠才蔵を演じる大沢を見て「あまりのかっこよさに痺れて動けなかったのを、今でも思い出します」と振り返る。「今回、勝海舟役として大沢さんのお名前を聞いた時には嬉しくて心躍りました」と共演を喜んだ。

西洋列強の脅威に立ち向かう小栗と勝だが、やがてその道は大きく分かれていく。松坂は「小栗にとって、同志でありライバル的な存在でもある勝海舟を、どのように見せてくださるのか、今から楽しみで仕方ありません。お互いの存在や考えを感じつつ演じていければと思っています。大沢さんと共に『逆賊の幕臣』を創り上げていけることを誇りに思います」とコメントした。

大沢は「勝海舟は、小栗忠順らと共に歴史の変革期に諸外国や倒幕派と真正面から向き合い、日本の未来を見つめ行動した人物でした。激動の時代に、何を信じ、どう未来へ希望の橋をかけるのか。その問いは、今を生きる私たちにも通じるのではないかと感じています。海舟が抱き続けた信念と向き合い、心を込めて演じていきたいと思います」と幕末の英雄役へ意欲。

制作統括の勝田夏子氏は「二人のアンビバレントでスリリングな関係を、松坂桃李さんと大沢たかおさんに演じて頂けることに今からぞくぞくする一方、身の引き締まる思いです」と期待を寄せている。

脚本は21年連続テレビ小説「おかえりモネ」などを手がけた安達奈緒子氏が担当。来年夏頃クランクインの予定。