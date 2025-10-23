¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û¥¤¥Á¥í¡¼¤È¾¾°æ½¨´î¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡È±¿Ì¿¤Î°ìÆü¡É¡ÖÌîµå¤Ï¿Í³Ê¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¡×µð¿ÍÆþ¤ê¤ÎÎ¢¤Ë¡È5·É±ó¸å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡É
¥×¥í¤òÌ´¸«¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È±¿Ì¿¤Î°ìÆü¡É¡¢¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£µå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê52¡Ë¤È¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë¤â¡¢34Ç¯Á°¤È33Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Ì´¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¡¢¡Ö¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ»á¡£Á´¤¯°ã¤¦Æ»¤Î¤ê¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò·Þ¤¨¤ëÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸õÊäÁª¼ê°ìÍ÷¡Û±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï23Æü³«ºÅ¡¡µÈÊó¤òÂÔ¤ÄÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤¬»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤«
¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤¬¡È¥×¥í¡É¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±
¾¾°æ½¨´î¡§¡Ê¹â¹»¡Ë2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ë¡¢Îý½¬¤Ë¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íè¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¿¤Þ¤ËÂç²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤È¥¹¥«¥¦¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤¬¿·Ê¹¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦Á´Á³¡©
¾¾°æ¡§ËÜÅö¤ËÁ´Á³¥×¥í¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§ËÍ¤Ê¤ó¤«¤³¤ó¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¤¯¤»¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¾¾°æ¡§¹â¹»¤ËÆþ¤ë»þ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢Â¿Ê¬ËÍ¤È¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë¥×¥í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¡Ê°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ë¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤Í¡£
Q.¹â¹»ºÇ¸å¤Î3Ç¯¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾å¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤«¡¢ ¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ²±¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¹â¹»3Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï¥×¥í¤Ë¤ª¤½¤é¤¯»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Î½Õ¤°¤é¤¤¤«¤éÎý½¬¤Ï¤½¤³¤½¤³¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£°¦ÃÎ¸©¤Ê¤ó¤ÇÅö»þ¥·¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ë8²ó¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÖÁ´ÂÇÀÊ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¿¡£¤¹¤´¤¤ËÜµ¤¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢ ¤½¤·¤¿¤é½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë1»î¹ç1ÂÇÀÊ¤·¤«ËÞÂà¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢26ÂÇ¿ô18°ÂÂÇ¤È¤«¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ç¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¾¾°æ¡§¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡ÊÂÇÎ¨¡Ë6³ä¡¢7³ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡©
¥¤¥Á¥í¡¼¡§7³äÄ¶¤¨¤Æ¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡ËÆæ¤Î¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¡£Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡£
Q.¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾å¤Ç¤Î3Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¡©
¾¾°æ¡§¥×¥í¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤Þ¤À¿ÊÏ©¼«ÂÎ·è¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡£¤À¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤°¤é¤¤¤Î·Ú¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥í¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤ëËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£
¾¾°æ¡§¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¤â¤·¥×¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í°Õ¼±¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Q.¤¢¤Î¡Ê5ÂÇÀÊÏ¢Â³¡Ë·É±ó¤ÇºÇ¸å½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤«¤é¸«¤¿¤é¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾°æ¡§¤¤¤ä¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£ ¤¿¤ÀÄ¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤Ë5²óÁö¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À´ÆÆÄ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç ¡£ËÜÅö¤Ï¡¢°ã¤¦Áª¼ê¤òµåÃÄ¤Ï1°Ì»ØÌ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡Ê¤½¤Î¸å¡¢½©¤Ë¡Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢¡Öµð¿Í¤Ï¾¾°æ¤Ç¤¤¤¯¡×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Í¡£¥×¥ì¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¡£¤½¤ê¤ã¤¹¤´¤¤ÏÃ¤À¤Í¡£
Q.¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤ÄÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¾¾°æ¡§µð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤¹¤è¡£Ä¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤¤¤ä¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤ÏÃ¤À¤Í¡£ËÍ¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤â°¤¤·ë²Ì¤â¡£Ìîµå¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÎÀÀ¸³è¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÃÄÂÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ ¿Í³Ê¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥×¥ì¡¼¤Î¸å¤Î¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¡£¿Í³Ê¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¡¢ ºî¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ±£¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ º£¤ÎÏÃ¤¹¤´¤¤¹¥¤¤À¡£
¾¾°æ½¨´î¡ÖÊÌ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q.¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢Ã¯¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÊóÆ»¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§Ä¾Á°¤ÏÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ê¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¡ËÆ±µéÀ¸¤Î»õ¤¬ËÍ¤ÎÉª¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Î®·ì¤·¤¿¤Î¤Í¡¢·ë¹½¤ÊÎÌ¡£ ¤Ç¡¢»õ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¿¡£
¾¾°æ¡§¤½¤ì¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ç¤¹¤«¡©
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¤³¤ì¤Ç¡Ö¤±¤¬¿Í¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤Î¡£¡Ê¥É¥é¥Õ¥È¡ËÅöÆü¤Ï¤â¤¦¼ø¶È¤ò¤µ¤Ü¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆþ¤ì¤Æ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¾¾°æ¡§¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©²È¤Ç¤¹¤«¡©
¥¤¥Á¥í¡¼¡§³Ø¹»¤Ë¤¤¤¿¡£ ¤¬¤é¶õ¤¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢3¿Í¤°¤é¤¤»Ä¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¿¡£ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂÎ°é´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ ¶µ¼¼¤ËÁÒÌî´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¨¡¢²¶¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¾¾°æ¡§¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§Îý½¬¤·¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤À¤«¤é²¶¡£¼ø¶È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡£
Q.´õË¾µåÃÄ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§´õË¾µåÃÄ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥í¤Ë¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ ²¿°Ì¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡£
Q.ÃÏ¸µ¤ÎÃæÆü¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤É¤³¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Q.¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¡©»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ø¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾°æ¡§Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¥¯¥¸¤Ç¤É¤³¤Ë¤É¤¦°ú¤«¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ê¤ó¤«¡¦¡¦¡¦ÊÌ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤â¤ó¡¢¼ÂºÝ¤Í¡£
Q.ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤´ê¤¦¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ºå¿À¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡£
¾¾°æ¡§Îã¤¨¤Ð2µåÃÄ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ 4µåÃÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤Û¤Ü¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤Ë¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©
¾¾°æ¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§ºå¿À¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¾¾°æ¡§¤¤¤ä¤¢¤ë°ÕÌ£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤ºÄ¹Åè¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¹Ã»Ò±à¤Çº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¼ã´³ÉÔÍø¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ Åö»þ¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ É÷¤â¤Û¤Ü¤¤¤Ä¤âµÕÉ÷¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤À¤¤¤Ö°ã¤Ã¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Q.µð¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¾¾°æ¡§ÃÏ¸µ¤¬ÀÐÀî¤ÎÅÄ¼Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µð¿ÍÀï¤·¤«Ãæ·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤·¡£ ¤À¤«¤é1·³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦´Ä¶¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼ÃíÌÜ¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¸«¤¿¤Ã¤Æ1°Ì¤ÎÁª¼ê¡×
Q.¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ18ºÐ¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î2¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤È¤«¡¦¡¦¡¦¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§ËÍ¤¬¸«¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤ë¡£
¾¾°æ¡§¤½¤ì¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§ÃÏÊýÂç²ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¹Ã»Ò±à¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£1°Ì¡Ê¸õÊä¡Ë¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£Ã¯¤¬¸«¤¿¤Ã¤Æ¤Í¡£
Q.·òÂç¹âºê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡©
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤¤¤ä¤â¤¦¡¢156¥¥íÅê¤²¤ë¡£ÀÐ³À¸µµ¤¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡£
¾¾°æ¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡£¿ÈÂÎ¤â·ë¹½¤¤¤¤¿ÈÂÎ¡©
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤¨¤Ã¤È¤Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤ë¡£
Q.¤¢¤È¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨»Ò¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³½Ð¿È¤ÎÃæÀ¾¡ÊÀ»µ±Åê¼ê¡¢4Ç¯¡Ë¤¬º£Ç¯Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡£ÀÄ»³³Ø±¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼ÂºÝ¤Ë»ØÆ³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥í¤Ë¤¤¤¯¡£ÃæÀ¾Áª¼ê¤ÎºÇ¶á¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë¿ÀµÜÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ ÀÄ³Ø¤¬¡ÊÁÏ²ÁÂç¤Ë¡Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ë»ØÆ³¤·¤¿ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬3¿Í¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬º£¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Í¡£
¢¨ÀÄ³ØÂç¤ÎÃÒíçÏÂ²Î»³½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤ÏÃæÀ¾¡¢ÅÏÉô³¤Êá¼ê¡Ê3Ç¯¡ËÀÄ»³Ã£»Ë³°Ìî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë
¾¾°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀõÌî¡ÊæÆ¸ã¡¢ ¹â¾¾¾¦»þÂå¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬»ØÆ³¡£2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡Ë¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§¤½¤¦¡¢ÀõÌî¤Ï¤À¤«¤é°ìÈÖµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ç¡£
¾¾°æ¡§¸µµ¤¤ÇÁ°¸þ¤¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡§°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡£3Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é²¿¤È¤«¡£¤â¤¦ÍèÇ¯¤Ï´°Á´¤Ë¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¡¢¤¦¤ó¡£
¾¾°æ¡§¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¡Ê»ØÆ³¤Ë¡Ë¹Ô¤±¤Ð¤Í¡£ ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤ ¤²¤ó¤¡Ë·òÂç¹âºê¹â
2007Ç¯8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¡£¿ÈÄ¹180cm¡¢ÂÎ½Å78Ô¡£¡Ö¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼1Åê¼ê¡×¤È¤µ¤ì¡¢º£¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡£ºÇÂ®158Ò¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç·²ÇÏÀª¤ò½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£·òÂç¹âºê¹â¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï24Ç¯½Õ¤«¤é4µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¡£24Ç¯½Õ¤ÏÍ¥¾¡¡¢25Ç¯½Õ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
