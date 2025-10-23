プロ野球ドラフト会議が、きょう23日に行われる。今まで数々のドラマを巻き起こしてきた野球界の風物詩。そこで過去の指名を振り返ってみた。2005年以降、ここ20年間の歴史を見ると、下位指名と言われる6位以下の選手にもタイトルホルダーが多いことが分かる。

有名なところでは2015年だ。オリックスは10選手を指名し、10位がJR西日本の外野手・杉本裕太郎だった。同じ10選手を指名したのは西武だけで、杉本は全体の流れで下から2番目という超下位指名だった。

漫画「北斗の拳」が大好きで、登場人物にちなみ愛称は「ラオウ」。本塁打を放つと、ベンチ前でこぶしを突き上げる「昇天」ポーズがファンにはおなじみでもある。21年には堂々の本塁打王を獲得している。

他にもDeNAは、12年に6位でセガサミー・宮崎敏郎（17、23年首位打者）、16年に9位で明大・佐野恵太（20年首位打者、22年最多安打）、17年に9位で独立リーグ滋賀・山本祐大（24年ベストナイン、ゴールデングラブ賞）を指名。下位からでも中心選手に育てるのがうまい。

以下、主な一覧でまとめてみた。

【20年】

阪神6位は三菱自動車岡崎・中野拓夢（23年最多安打）

阪神8位は独立リーグ高知・石井大智（今季53試合に登板し、防御率0・17）

【18年】

阪神6位は独立リーグ富山・湯浅京己（22年最優秀中継ぎ）

巨人6位は聖心ウルスラ学園・戸郷翔征（22、24年最多奪三振）

【17年】

DeNA9位は独立リーグ滋賀・山本祐大（24年ベストナイン、ゴールデングラブ賞）

【16年】

DeNA9位は明大・佐野恵太（20年首位打者、22年最多安打）

【15年】

オリックス10位はJR西日本・杉本裕太郎（21年本塁打王）

【13年】

阪神6位は国士舘大・岩崎優（23年最多セーブ）

【12年】

DeNA6位はセガサミー・宮崎敏郎（17、23年首位打者）

【11年】

楽天6位は明大・島内宏明（21年打点王、22年最多安打など）

【06年】大学社会人ドラフト

ロッテ7位は独立リーグ高知・角中勝也（12、16年首位打者など）