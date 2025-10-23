ジャパニーズウイスキーの最高峰、シングルモルト「山崎」を味わって世界観を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」が開催される。

山崎ブランドは「第30回 インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC 2025）」において、3年連続・全部門最高賞「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞。これはISC史上初という快挙だった。

イベント会場の「日比谷BAR WHISKY-S」では、山崎蒸溜所をイメージした内装の中で、シングルモルト各種やペアリングフードを味わえる。来場者は、香り・味・音・映像を通じて「山崎」の熟成とブレンディングの世界を体験できる内容だ。

○THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA

期間：2025年11月1日(土)〜同年12月30日(火)

定休日：2025年11月11日(火)

会場：日比谷BAR WHISKY-S（東京都中央区銀座3-3-9 金子ビル地下1階）

営業時間：完全予約制（先着順）90分制

平日：17:00-18:30、19:00-20:30、21:00-22:30

土日祝（振替休日含む）：13:00-14:30、15:00-16:30、17:00-18:30、19:00-20:30、21:00-22:30

予約Webページ

○提供メニュー（予定・税込）

山崎構成原酒飲み比べセット（原酒3種＋山崎12年）：7,750円

山崎12年（1 shot）：3,500円

山崎18年（1 shot）：7,600円

山崎ペアリングフード：690円〜