「山崎」ウイスキーの味わいと世界観を銀座で。体感イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」開催
ジャパニーズウイスキーの最高峰、シングルモルト「山崎」を味わって世界観を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」が開催される。
山崎ブランドは「第30回 インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC 2025）」において、3年連続・全部門最高賞「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞。これはISC史上初という快挙だった。
イベント会場の「日比谷BAR WHISKY-S」では、山崎蒸溜所をイメージした内装の中で、シングルモルト各種やペアリングフードを味わえる。来場者は、香り・味・音・映像を通じて「山崎」の熟成とブレンディングの世界を体験できる内容だ。
○THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA
期間：2025年11月1日(土)〜同年12月30日(火)
定休日：2025年11月11日(火)
会場：日比谷BAR WHISKY-S（東京都中央区銀座3-3-9 金子ビル地下1階）
営業時間：完全予約制（先着順）90分制
平日：17:00-18:30、19:00-20:30、21:00-22:30
土日祝（振替休日含む）：13:00-14:30、15:00-16:30、17:00-18:30、19:00-20:30、21:00-22:30
予約Webページ
○提供メニュー（予定・税込）
山崎構成原酒飲み比べセット（原酒3種＋山崎12年）：7,750円
山崎12年（1 shot）：3,500円
山崎18年（1 shot）：7,600円
山崎ペアリングフード：690円〜
