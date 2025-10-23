お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）が22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）で、飛行機での出来事を語った。

この日は、俳優の石田純一、タレントのマイケル富岡、「見取り図」リリー、「3時のヒロイン」福田麻貴がゲスト出演。マイケル富岡が、過去に全エアラインのCAと同時に交際したというエピソードを披露した流れで、濱家は「島根で番組をやってるんで、島根に行く飛行機に乗ってた」と切り出した。

そして「CAさんが俺のところに来て」と告白。「（以前に）番組で、新幹線とか飛行機のおしぼりをめっちゃ集めてるみたいな話をした。CAさんが余分におしぼりを3つ持ってきて、“おしぼりが好きだと拝見しましたので”って、おしぼりをもらったんです」と明かすと、相方・山内健司は「恥ずかしい」とあ然。「なんやねん、その話。みんな連絡先とかをもらうねん」とツッコんだ。

しかしマイケル富岡は「いやいやいや、それを逃しちゃダメなんだって。それは何かの、彼女なりのアプローチかもしれない」と進言。「どこかに電話番号を書いてたかもしれない？」という濱家に、マイケル富岡は「それもあるかもしれないけど、トークのきっかけになるかもしれない。何かのきっかけを、彼女なりにアクションを起こしてくれたのに、もったいない！」とポジティブに語ると、濱家は笑いながらも「大前提として、ワタクシ既婚者です」と冷静だった。