俳優・モデルの河北麻友子さんが自身のインスタグラムを更新。第二子出産を報告しました。

【写真を見る】【河北麻友子】第二子出産を報告「Welcome to the world, my heart」





河北さんは「Welcome to the world, my heart」と、一文だけ綴り、抱っこ紐に包んで、赤ちゃんを抱く画像を投稿。









また、出産の報告と感謝の言葉を綴った文書も投稿しています。









【河北麻友子さんのコメント全文】



この度、無事に第二子を出産いたしました。おかけさまで母子ともに健康です。

新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました。

愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います。今後も温かく見守っていただけましたら幸いとなります。

いつも応援いただいているみなさま、ご理解・ご協力頂いた関係者のみなさま、出産までの時間を共に過ごした家族をはじめ友人・病院関係のみなさま、本当にありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします。

2025年10月23日

河北麻友子









【担当：芸能情報ステーション】