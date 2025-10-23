女性の下半身を盗撮したとして、福岡県警は２３日、同県警捜査１課検視官室長の男性警視（５０歳代）を県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検した。

捜査関係者への取材でわかった。県警は同日、懲戒処分とする方針。

捜査関係者によると、警視は今年、県内で女性の下半身を盗撮した疑いが持たれている。

警視は、遺体が見つかった際に現場に立ち会い、事件性の有無などを判断する同課検視官室のトップ。過去には同課で性犯罪捜査にあたる特別捜査班長を務めた。

福岡県警では、幹部の性的な言動による不祥事が相次いでいる。

９月２５日には、酒席で後輩の女性職員２人にセクハラ発言をしたとして、刑事部長の男性警視正が本部長注意を受け、辞職した。同２９日には、居酒屋で複数の職員を前にセクハラ行為をしたとして、別の男性警視が戒告の懲戒処分となった。警視は当時、ストーカーや家庭内暴力（ＤＶ）の被害者らに対応する人身安全対策課の課長だった。

８月には福岡県警交通規制課の男性警部が女性職員に対する不同意わいせつ容疑で逮捕され、起訴後に勾留されていた拘置所で自殺を図り、今月、死亡した。