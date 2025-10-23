乃木坂46松尾美佑（21）が23日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日発売の40枚目シングル「ビリヤニ」が最後に参加するシングルとなる。活動期間は12月31日までで、卒業後は芸能活動も引退するという。

「別の世界へ」というタイトルでブログを公開し、「皆さんにお知らせです。40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します」と切り出した。「乃木坂46に加入して、はじめは居場所を見つけられず苦しくなったり、疑いたくなるほどの優しさに警戒したり、守りたいものが増えて、終わって欲しくない瞬間は止まってくれずにどんどん過ぎていって、いつからか、嬉しさも寂しさも苦しさも詰まった“ここ”が私の居場所だなと思えるようになっていました」と記した。

さらに「今が1番、ここにしがみつきたいくらい私は幸せで楽しいと気付けました。それと同時に、私がここに居て出来ることはもう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました。今が1番幸せ。私には眩し過ぎる ここ が好き。そう思ったタイミングで卒業を決めました」と決断の理由を明かした。

「活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します」と伝え、「年末まで、皆さんもメンバーもスタッフさんも、関わって下さる全ての皆さん、最後までよろしくお願いします！ それではまた〜」と締めくくった。

松尾は18年8月「坂道合同オーディション」合格後、「坂道研修生」期間を経て20年2月に4期生として乃木坂46に加入した。32枚目シングル「人は夢を二度見る」で初選抜。33枚目シングルのアンダー楽曲「踏んでしまった」で初センターを務めた。

10月21日には、同じく4期生の矢久保美緒（23）がグループからの卒業を発表していた。