「東レキャンギャル」出身・間瀬遥花、結婚を発表 お相手は一般男性「お互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在」
【モデルプレス＝2025/10/23】モデルの間瀬遥花（28）が10月23日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。
【写真】「東レキャンギャル」美女、白無垢姿で結婚報告
間瀬は「皆さまへ このたび、結婚しましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。「お相手は一般の方です」とし、「コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です」と伝えた。最後には「これからも周りの皆様への感謝を忘れずに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」としている。
また、「追記」とし、「前撮りを世界遺産の上賀茂神社でお願いしました！当日は晴れて、雨露が光る境内がとっても綺麗でした」と報告。投稿では、前撮りで撮影した白無垢姿も公開している。
間瀬は1997年9月29日生まれ、愛知県出身。2021年に女性ファッション誌「CLASSY.」に初登場したほか、2022年4月から約1年間、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金曜あさ5時50分〜）内のコーナー「NOWニッポン生中継リポート」でレポーターを務めた。また、2022年から3年連続で「東レキャンペーンガール」に就任。野球専門のスポーツバラエティ番組「WorldBaseball エンタテイメント たまッチ！」（フジテレビ系）の9代目アシスタントも務めるなど幅広い活躍を見せている。（modelpress編集部）
