飯島直子「便利なモノ」使った朝食公開「真似したい」「体に良さそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/23】女優の飯島直子が10月22日、自身のInstagramを更新。自宅での朝食の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】飯島直子「体に良さそう」と話題の手作り朝食
飯島は、「長すぎた夏のせいで 冬支度が間に合いません」と綴り、衣替えに苦労していると報告。また「そんなこんなで今朝はツナパン とうもろこしフレーク 豆乳で溶いただけ 便利なモノがあるんですね たすかります」とつづり、たっぷりとツナやきゅうりがのったパンやコーンスープなどが並ぶボリューム満点の朝食を、料理の様子とともに公開した。
この投稿には「食べごたえある」「体に良さそう」「ほっこりする」「とうもろこしフレークと豆乳、真似したい」「料理上手」「衣替えがんばって」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】飯島直子「体に良さそう」と話題の手作り朝食
◆飯島直子、手作り朝食を公開
飯島は、「長すぎた夏のせいで 冬支度が間に合いません」と綴り、衣替えに苦労していると報告。また「そんなこんなで今朝はツナパン とうもろこしフレーク 豆乳で溶いただけ 便利なモノがあるんですね たすかります」とつづり、たっぷりとツナやきゅうりがのったパンやコーンスープなどが並ぶボリューム満点の朝食を、料理の様子とともに公開した。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿には「食べごたえある」「体に良さそう」「ほっこりする」「とうもろこしフレークと豆乳、真似したい」「料理上手」「衣替えがんばって」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】