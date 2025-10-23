中川翔子、双子出産直後のベッドでの3ショット公開「ぼろぼろでした」産前産後を回顧
【モデルプレス＝2025/10/23】タレントの中川翔子が10月23日、自身のInstagramを更新。生まれたばかりの双子との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳タレント、双子出産直後の3ショット
同日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にVTR出演した中川は、「フジテレビ ノンストップで産前産後の密着していただきました」と紹介。「臨月から産褥期初期、ぼろぼろでしたが」と産前産後の心境を告白し「双子出産の不安や不妊治療、高齢出産いろいろありましたいろんな涙があった」と振り返りながら、「不思議だけど双子に今出会えてる」「不妊治療はネガティブなことではないと伝わったらいいな」とメッセージを送っている。
出産直後と思われる写真には、ベッド上で生まれたばかりの双子に寄り添う、穏やかな表情の中川が写っている。
この投稿に、ファンからは「無事のご出産おめでとうございます」「改めて命の尊さ感じた」「頑張りが伝わって感動」「母の顔になってる」「ゆっくり休んでください」「無理せず回復に専念してください」「赤ちゃん可愛い」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳タレント、双子出産直後の3ショット
◆中川翔子、双子との出産直後の写真公開
同日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月曜〜金曜あさ9時50分〜）にVTR出演した中川は、「フジテレビ ノンストップで産前産後の密着していただきました」と紹介。「臨月から産褥期初期、ぼろぼろでしたが」と産前産後の心境を告白し「双子出産の不安や不妊治療、高齢出産いろいろありましたいろんな涙があった」と振り返りながら、「不思議だけど双子に今出会えてる」「不妊治療はネガティブなことではないと伝わったらいいな」とメッセージを送っている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「無事のご出産おめでとうございます」「改めて命の尊さ感じた」「頑張りが伝わって感動」「母の顔になってる」「ゆっくり休んでください」「無理せず回復に専念してください」「赤ちゃん可愛い」といった声が上がっている。
◆中川翔子、9月30日に双子男児出産
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】