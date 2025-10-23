売り切れてませんようにッ（汗）【スタバ】コーヒーのお供にしたい♡「新商品」って？

栗にかぼちゃに、りんご。秋の味覚を使ったスイーツが【スターバックス】にお目見え中です。今回は、編集部が早期終売フラグを立てた新商品をピックアップしてご紹介します。どちらも幸福感に満たされそうで、コーヒーとの相性もバッチリです。

ご褒美に選びたい！ ビジュに惹かれる「手しぼり栗のモンブラン」

カフェタイムがグッと華やかに！ トッピングの栗と、たっぷりのマロンペーストでゴージャス感のある「手しぼり栗のモンブラン」。中にはホワイトチョコレート味のクランブル、マロンムース、ホイップクリームが入っています。自分へのご褒美にぴったり。

ボリュームもバッチリ！「青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ」

「神美味しい」と@yuumogu22さんが絶賛するのは、紅玉りんごとふじりんごを使用した「青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ」です。シナモンなどのスパイスがりんごの風味を引き立て、たっぷりのカスタードクリームやキャラメルソースとも好相性。リベイクするとパイのサクサク感がアップするのでおすすめです。

モンブランとアップルパイ、どちらも秋限定だから、この機会を逃さないで！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N