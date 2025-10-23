GK¤Ï°ìÊâ¤âÆ°¤±¤º¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°¤Ç¡Ö°µ´¬¥´¥é¥Ã¥½¡×¡¡¥¿¥Ã¥¯¥ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¸³«¤±¤¿¡×
ÁêÇÏÍ¦µª¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡¢Ä®ÅÄ¤ÏACLE¤Ç½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿
¡¡Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï10·î21Æü¤ËAFC¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àá¤ÇÃæ¹ñ1Éô¾å³¤³¤¹Á¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤ÇÂç²ñ½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MFÁêÇÏÍ¦µª¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½é»²Àï¤ÎACLE¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤ÏÁ°È¾12Ê¬¤ËFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÀèÀ©¡£¤½¤·¤ÆÆ±25Ê¬¤ËÁêÇÏ¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë²ñ¿´¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡MF²¼ÅÄËÌÅÍ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÇÏ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤«¤é±¦Â¤ÇÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â±Ô¤¤°ì·â¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤³¤Î2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¤¤ê¡¢ACLE½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¸Ä¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤¸³«¤±¤¿¡×¡Ö°µ´¬¥´¥é¥Ã¥½¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡×¤ÈÁêÇÏ¤Î¥´¡¼¥ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖJ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡×¤ÈÁêÇÏ¤Î¸Ä¤ÎÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÏ¢Æ°¡×¡Ö¿ÍÌ£Êý¤¬°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¥À¥¤¥¢¥´¥Ê¥ë¥é¥ó¤ÇÁê¼êDF¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Ê¤É¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÏ¢Æ°¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë