アイアップが展開するぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」に、もこもこ素材でできた「ミッフィー」のボアシリーズが仲間入り。

秋冬にぴったりなボア生地でできた、ぬいコロン「ミッフィー」ボアシリーズが販売されます☆

アイアップ ぬいコロン「ミッフィー」ボアシリーズ

発売日：2025年12月中旬予定 ※アイアップ公式オンラインストアでは予約受付中

カラー：全2種類（ボア／ピンク・ボア／ブルー）

サイズ：約H110×W80×D80mm

材質：ポリエステル・PE

発売元：株式会社アイアップ

倒してもコロンッと起き上がる、アイアップのぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」に、新たに「ミッフィー」の「ボアシリーズ」が仲間入り。

もこもこのボア素材とやさしい色味が重なり、ほっこりとした雰囲気の「ミッフィー」が楽しめます。

手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾ったり、ぬい活に使ったりできる癒やしグッズです！

カラーはふんわりテイストの2色展開で、ピンクとブルーがラインナップ。

また、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」と同時に、「.POUCH（どっとポーチ）ショルダーショート」も「ミッフィー ボアシリーズ」として展開されています！

もこもこの手触りにも癒やされる、キュートな「ミッフィー」のぬいぐるみ起き上がりこぼし。

アイアップのぬいコロン「ミッフィー」ボアシリーズは、2025年12月中旬ごろ全国販売予定です☆

秋冬のお出かけにぴったりなもこもこ生地！アイアップ どっとポーチ ショルダーショート「ミッフィー」ボアシリーズ

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

※掲載画像はすべてイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post もこもこ素材に優しいカラー！アイアップ ぬいコロン「ミッフィー」ボアシリーズ appeared first on Dtimes.