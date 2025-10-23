対話を重ねながらハロウィンを楽しむ！アトレ取手 イベント『おしゃべりなHELLOWEEN』

JR取手駅直結の商業施設「アトレ取手」にて、2025年10月25日(土)にハロウィンイベント『おしゃべりなHELLOWEEN』が開催されます。

館内4階にある「たいけん美じゅつ場VIVA」を拠点に、アートと対話を楽しむ体験型プログラムが実施されます。

アトレ取手 イベント『おしゃべりなHELLOWEEN』

アトレ取手4F「たいけん美じゅつ場VIVA」では、毎月第4土曜日にオープンデイとして様々なプログラムを実施しています。

2025年10月は、アート・コミュニケータ「トリばァ」がハロウィンをテーマに、交流が生まれる体験型プログラム『おしゃべりなHELLOWEEN』を開催！

対話を重ねながらハロウィンを楽しむ特別な時間を提供します☆

VIVAのおばけとおしゃべりアート鑑賞会

日時：2025年10月25日(土) 14:00〜／16:00〜

場所：アトレ取手4F VIVA

参加費：無料

定員：要予約 ※詳細はVIVA公式サイトをご確認ください

たいけん美じゅつ場VIVA内にある東京藝大オープンアーカイブの収蔵作品を鑑賞するプログラムです。

アート・コミュニケータ「トリばァ」と一緒におしゃべりしながら、アート作品の新たな魅力を発見できます！

アトレ取手にいる「VIVAのおばけたち」を見つけて！

日時：2025年10月25日(土) 11:00〜16:00 (最終受付15:30)

受付：アトレ取手4F VIVA エスカレーター前

参加費：無料

定員：先着100名様

アトレ取手館内に散らばった「VIVAのおばけたち」を探し出す、楽しい館内探索プログラム！

おばけを見つけて「トリックオアトリート！」と話しかけると、おばけのカードがもらえます。

カードを5枚集めると、集めたカードを使って自分だけのオリジナル缶バッジを制作できます☆

アート・コミュニケータ「トリばァ」とは

アトレ取手4F「たいけん美じゅつ場(VIVA)」を拠点に活動する市民プレイヤー。

アートと人、人と人をつなぐコミュニケーションを生み出す活動に取り組んでいます。

中学生から高齢者まで幅広い世代のメンバーが、それぞれの「自分らしさ」を発見し、学びを共有することで、新たな価値と文化を社会に広げています。

たいけん美じゅつ場(VIVA)とは

取手市、東京藝術大学、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社アトレが連携し、アートによってまちの新しい魅力づくりに取り組むことを目指して誕生したスペースです。

産官学連携によって多様なニーズを満たすプログラムを展開しています。

アート鑑賞や館内探索を通じて、ハロウィンをいつもと違った形で楽しめるイベント！

親子で、友達同士で、アトレ取手で特別なハロウィンの思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

アトレ取手で開催されるハロウィンイベント『おしゃべりなHELLOWEEN』の紹介でした。

