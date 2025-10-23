小嶋陽菜、キュートなキャラT公開も 思わぬ“部位”に注目集まる
AKB48元メンバーでタレント、経営者の小嶋陽菜が21日にインスタグラムを更新し、休日の一コマをアップ。キュートなキャラクターTシャツを着用していたが、ファンからは思わぬ体の部位に対する称賛が寄せられている。
【写真】小嶋陽菜、キャラT以上に注目を集めた“部位”
小嶋は「休日はラーメンですね」とつづり、ラーメンチェーン「ラーメン山岡家」の駐車場で撮影したショットを公開。タイトなデニムのパンツにジャケットを合わせた服装だが、「古着のキャラTeeをプレゼントでもらって着てみたんだけど、可愛くてはまりそう」と説明しているインナーは、2000年代に人気になったラノベで、アニメ化もされた『涼宮ハルヒ』シリーズの涼宮ハルヒのTシャツだった。
こじはるのまさかのキャラTにコメント欄では、「涼宮ハルヒ！？」「ハルヒTシャツ も､こじはるちゃんに良く似合っていて可愛くて最高です」といった反響が寄せられたが、それ以上に長過ぎる美脚、スタイルの良さに対して「足長すぎません？」「脚長い 長すぎる」「スタイル良すぎてすき」といった称賛する声が集まっている。
■小嶋陽菜（こじま はるな）
1988年4月19日生まれ。埼玉県出身。2005年「AKB48 オープニングメンバーオーディション」に合格。翌年シングル『会いたかった』でメジャーデビュー。2017年にグループを卒業すると、翌年には企画・プロデュースを手掛けるファッションブランド「Her lip to」の設立を発表。現在はブランドのクリエイティブ・ディレクターだけでなく実業家としても活躍している。
引用：「小嶋陽菜」インスタグラム（@nyanchan22）
