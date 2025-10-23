ÀéÄ»MC¡¢Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏµðÂç¥»¥Ã¥È¤ÎÄ¶Âç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ù¡¡·Ý¿Í8¿Í²ò¶Ø¡õÁêÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÎÓÎÜÆà¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï¡¡THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡ÙÂè2ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯»²Àï¤¹¤ë8¿Í¤Î·Ý¿Í¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÁÈ¤á¤ÐÀäÂÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¦¡¢Èà¤é¤¬Áª¤ó¤À¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¡È¤ÎÁêÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûº£²ó¤â¡Ä¸ÄÀË¤«¤Ê·Ý¿Í8¿Í¤¬ÅÐ¾ì
¡¡Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂåNo.1¤òµÏ¿¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢Âè1²óÂç²ñ¤ÎÇÛ¿®¤«¤éÌó1Ç¯¡£Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ãºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï¡ä¤ÎÂè2ÃÆ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¡£Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¥³¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢8ÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢ÁêÊý¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÂ¦¤Î·Ý¿Í8¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¡¢ºåËÜ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡8¿Í¤¬»ØÌ¾¤·¤¿ÁêÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤âÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£8¿Í¤¬¸ì¤ëÁêÊý¤Î¥Ò¥ó¥È
Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë
¡Ö½Ð¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¤È¤³¤í¤Ëµå¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×
¡ÖÁêÊý¤Î¼¡¤¯¤é¤¤¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë
¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ü¥±¡×
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¥³¥ï¤¤¡×
¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡»á
¡ÖÂ¨¶½³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡×
¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë
¡ÖÂçÀèÇÚ·Ý¿Í¡×
¡Ö¥³¥ó¥È¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¡×
À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë
¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¼¡¤Î¤ª¾Ð¤¤¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¡×
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë
¡Ö¥Í¥¿¤ò½ñ¤±¤ë¿Í¡×
¡Ö¸åÇÚ·Ý¿Í¡×
ºåËÜ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë
¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¥Ü¥±¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö·ë¹½¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¡×
¼íÌî±Ñ¹§
¡Ö´ñÁÛÅ·³°¡×
¡Ö»öÌ³½ê¤â·ÝÉ÷¤â°ã¤¦¡×
¡Ú¸ÄÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûº£²ó¤â¡Ä¸ÄÀË¤«¤Ê·Ý¿Í8¿Í¤¬ÅÐ¾ì
¡¡Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂåNo.1¤òµÏ¿¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢Âè1²óÂç²ñ¤ÎÇÛ¿®¤«¤éÌó1Ç¯¡£Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ãºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï¡ä¤ÎÂè2ÃÆ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÁêÊý¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÂ¦¤Î·Ý¿Í8¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¡¢ºåËÜ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡8¿Í¤¬»ØÌ¾¤·¤¿ÁêÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤âÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£8¿Í¤¬¸ì¤ëÁêÊý¤Î¥Ò¥ó¥È
Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë
¡Ö½Ð¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¤È¤³¤í¤Ëµå¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×
¡ÖÁêÊý¤Î¼¡¤¯¤é¤¤¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë
¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ü¥±¡×
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¥³¥ï¤¤¡×
¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡»á
¡ÖÂ¨¶½³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡×
¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë
¡ÖÂçÀèÇÚ·Ý¿Í¡×
¡Ö¥³¥ó¥È¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¡×
À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë
¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¼¡¤Î¤ª¾Ð¤¤¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¡×
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë
¡Ö¥Í¥¿¤ò½ñ¤±¤ë¿Í¡×
¡Ö¸åÇÚ·Ý¿Í¡×
ºåËÜ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë
¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¥Ü¥±¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡Ö·ë¹½¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¡×
¼íÌî±Ñ¹§
¡Ö´ñÁÛÅ·³°¡×
¡Ö»öÌ³½ê¤â·ÝÉ÷¤â°ã¤¦¡×