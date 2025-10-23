本島純政、会員制パフェバーで“甘いもぐもぐ顔” 体系キープのために自らスイーツ作り
俳優の本島純政が、きょう23日発売のファッション誌『CanCam』12月号（小学館）の連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」に登場する。
【別カット】ワクワク！パフェを食べる直前の本島純政
本島は、2023年に俳優デビューし、『仮面ライダーガッチャード』の主人公役で話題を呼んだ。以降も次々と話題作に出演し、今期は『UNREAL-不条理雑貨店-』『君としたキスはいつまでも』『スクープのたまご』のドラマ3本に出演している。
本島さんは、自宅でスイーツを手作りするほどの“甘党男子”。最近は、ピスタチオスイーツにハマっているそうで、今回は「ピスタチオとフランボワーズのマカロンパフェ」を堪能する。ムーディーな雰囲気がただよう会員制のパフェバーで、本島の甘いもぐもぐ顔を披露する。
昔からスイーツが大好きな本島は、『仮面ライダーガッチャード』の役作りがきっかけで料理にハマり、体型キープのために自分でスイーツも作るように。「普段はゼロカロリーの甘味料を使ってノンオイルでスイーツを手作り。2週間に1回だけチートデイと決めて、気になっていたスイーツやアイスなどを食べて、至福の時間を味わっています」と明かす。
普段から体型維持にストイックだからこそ、今回の撮影を楽しみにしていた本島。パフェを前に「待ちきれない！」とばかりにソワソワするキュートな表情や、スプーンをそっと口に運ぶ美しい横顔など、神カットをたっぷりと撮り下ろし。「パティシエの方が目の前でスイーツの話をしながら作ってくださり勉強にもなりました。今まで食べた中で断トツでおいしくて、雰囲気も相まって刺激的な1日でした（笑）」と語った。
本島が同誌に登場するのは、約1年ぶり。インタビューでは、出演中のドラマの裏話を交えながら、さまざまな役を演じる幸せや楽しさを明かす。俳優として飛躍を続ける中で、貫いてきた芝居に対するスタンスとに迫る。
さらに、スイーツにまつわる母とのすてきな思い出や、「好きな人ができたら、何を作ってもらいたい？」といった恋愛トークなど、気になる話題も掲載する。
