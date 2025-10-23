ヒロミ＆相葉雅紀、新レギュラー番組初回から超過酷「1回目からキツイなぁ…（笑）」「史上最大の難関かも」
タレントのヒロミと嵐の相葉雅紀が、全国の人々の“お困りごと”を全力で解決し、日本を元気にするテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』がゴールデンタイムでレギュラー化。きょう23日に放送される初回は、2時間SPで2人の奮闘を届ける。
【写真】全校生徒が絶叫！サプライズで登場した相葉雅紀＆ヒロミ
初回2時間SPの舞台となるのは群馬県草津エリア。ヒロミと相葉は、由緒ある老舗旅館の女将が抱える【藪化した巨大池を蘇らせてほしい】というお困りごとに挑む。かつては散歩や子どもたちの遊び場として地元住民や観光客に愛されてきた名所だが、人手不足で荒れ放題…。今や、大人の身長を超える雑草で覆い尽くされ、もはや池なのかどうかもわからない状態に。
あまりの広さと池の水すら見えない現状に「1回目からキツイなぁ…（笑）」（ヒロミ）、「番組史上最大の難関かもしれない…」（相葉）と苦笑する2人。終わりの見えない草刈り作業に「果てしねぇ…」と絶望する中、地元の人々や池掃除のプロ、魚の専門家など助っ人が続々と現れる。はたして、地元住民らと一致団結した2人が挑んだ“巨大池大掃除プロジェクト”の行方とは。
また2人は、草津温泉の名物「湯もみショー」に出演している“湯もみガールズ”のリーダーのお困りごとも解決する。大人気を誇るショーは連日観光客で大盛況にも関わらず、深刻な人手不足のため、5〜6人で回している“湯もみガールズ”はヘトヘト…。かつては15人ほどで盛大に行われていたというショーの魅力と厳しい現状を知ってもらうべく、2人は「湯もみショー」にサプライズ出演することに。湯もみの練習に苦戦する2人だが、“踊り”まで覚えなければならず、これまた大苦戦する。
「喜んでくれる人がいるなら、投げ出すわけにはいかない！」と、草津で2つのお困りごとに全力で取り組む2人の奮闘に注目だ。
【写真】全校生徒が絶叫！サプライズで登場した相葉雅紀＆ヒロミ
初回2時間SPの舞台となるのは群馬県草津エリア。ヒロミと相葉は、由緒ある老舗旅館の女将が抱える【藪化した巨大池を蘇らせてほしい】というお困りごとに挑む。かつては散歩や子どもたちの遊び場として地元住民や観光客に愛されてきた名所だが、人手不足で荒れ放題…。今や、大人の身長を超える雑草で覆い尽くされ、もはや池なのかどうかもわからない状態に。
また2人は、草津温泉の名物「湯もみショー」に出演している“湯もみガールズ”のリーダーのお困りごとも解決する。大人気を誇るショーは連日観光客で大盛況にも関わらず、深刻な人手不足のため、5〜6人で回している“湯もみガールズ”はヘトヘト…。かつては15人ほどで盛大に行われていたというショーの魅力と厳しい現状を知ってもらうべく、2人は「湯もみショー」にサプライズ出演することに。湯もみの練習に苦戦する2人だが、“踊り”まで覚えなければならず、これまた大苦戦する。
「喜んでくれる人がいるなら、投げ出すわけにはいかない！」と、草津で2つのお困りごとに全力で取り組む2人の奮闘に注目だ。