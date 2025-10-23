氷室京介、ライブ活動休止から10年の節目にフィルムコンサートツアー開催 伝説の『LAST GIGS』を会場ごとに異なる演出で
氷室京介のライブ活動休止から10年という節目を迎える来春、フィルムコンサートツアー『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』の開催が決定した。
【ライブ写真】東京ドーム公演でライブ活動に幕を下ろした氷室京介
このフィルムコンサートツアーは、ライブ活動無期限休止を発表した氷室が2016年に開催した4大ドームツアー『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』の映像を、氷室のライブ映像を手がけてきた映像監督・Higuchinsky氏が再編集した映像『Ultimate Complete Edition』を軸に構成。さらに、コンサートの音響、照明スタッフが手がける重厚なサウンドとダイナミックなライティングによって、会場ごとに異なる演出内容で上映される。
上映プログラムは、実際のツアー各会場でのライブ日程を再現するように編成されており、大阪・Zepp Nambaを皮切りに、愛知・Zepp Nagoya、北海道・Zepp Sapporo、福岡・Zepp Fukuoka、東京・Zepp Hanedaの5都市を巡回。いずれも昼、夜の2部構成となっている。
チケットは1階自由席が5500円、2階指定席が6600円で、25日午前10時よりticket boardにて先行受付がスタートする。
■『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』
【大阪】
2026年4月25日（土）大阪・Zepp Namba
Program：2016.04.23 OSAKA
【愛知】
2026年5月3日（日）愛知・Zepp Nagoya
Program：2016.04.29 NAGOYA
【北海道】
2026年5月10日（日）北海道・Zepp Sapporo
Program：1部 2016.04.23 OSAKA／2部 2016.04.29 NAGOYA
【福岡】
2026年5月17日（日）福岡・Zepp Fukuoka
Program：2016.05.14 FUKUOKA
【東京】
2026年5月23日（土）東京・Zepp Haneda
Program：2016.05.22 TOKYO
各日共通
【1部】12:15開場／13:00開演
【2部】17:15開場／18:00開演
