リサイクルインクをお得に試せる！ジット 設立35周年記念「135万円 QUOカードキャッシュバックキャンペーン」

使用済みインクカートリッジの回収・再資源化に取り組むジット株式会社が、会社設立35周年を記念した「135万円 QUOカードキャッシュバックキャンペーン」を開始しました。

2025年10月1日から2026年1月31日までの期間中、ジットリサイクルインクを3,000円(税込)以上購入すると、抽選で合計380名様にQUOカードが当たります！

メイドインジャパンの高品質なリサイクルインクをお得に試せるチャンスです。

年末年始の年賀状やクリスマスカード印刷にもぴったりの企画です。

キャンペーン概要

対象商品：ジットリサイクルインク

応募条件：対象商品を合計3,000円(税込)以上購入したレシートで応募

レシート有効期間：2025年10月1日(水)〜2026年1月31日(土)

応募締切日：2026年2月6日(金)当日消印有効 (web応募は23:59まで)

応募方法：店頭の専用応募用紙またはWEBより応募可能 (1枚のレシートにつき1回の応募。重複応募は無効)

賞品：

・QUOカード 10,000円分 × 30名様

・QUOカード 3,000円分 × 350名様

キャンペーンサイトURL： https://recycleink-jit.co.jp/campaign/cam2025_26.php

期間中に対象のジットリサイクルインクを3,000円(税込)以上購入し、レシートを使って応募すると、抽選で合計380名様にQUOカードが当たります！

10,000円分が30名、3,000円分が350名にキャッシュバックされる、太っ腹なキャンペーンです。

温故知新 年賀状・クリスマスカードにジットリサイクルインク

SNSやメールが主流の今だからこそ、手書きのひと言を添えた年賀状やクリスマスカードは温かみがあり、ビジネスにおける関係づくりにも有効です。

さりげなく気持ちを伝えられ、商談や相談のきっかけにもなり得ます。

カードにキャンペーン案内などを添えれば、販促ツールとしても活用可能！

写真もイラストも色鮮やかに再現する「メイドインジャパンのジットインク」で、“想いの伝わる”カード作りにおすすめです☆

安心の日本製 ― ジットリサイクルインクのこだわり

ジットのリサイクルインクは、山梨県南アルプス市の本社工場で生産から検査・梱包まで一貫して行う純日本製です。

ISO9001品質認証を取得した工場で、全品に厳しい検査基準を設けています。

全国の自治体や店舗に回収ボックスを設置し、使用済みインクカートリッジの再資源化(年間約2,500万個)も推進しています。

メイプル超合金さんも、ジットリサイクルインクアンバサダーとして活動を応援中です！

＜ジットリサイクルインクの5つのミッション＞

1. 日本製で安心

2. 価格を安く

3. 万全保証

4. 環境に良い商品

5. 最高品質

ジット株式会社の設立35周年を記念したお得なキャンペーン！

高品質な日本製のジットリサイクルインクを使って、年賀状やクリスマスカードを作成し、QUOカードキャッシュバックを狙ってみてはいかがでしょうか。

ジット株式会社の設立35周年記念「135万円 QUOカードキャッシュバックキャンペーン」の紹介でした。

