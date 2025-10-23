小泉孝太郎、女性陣に責められ苦笑「総攻撃覚悟できました…」 あのはダイアン津田の魂胆を見破る「好感度上げにきている」
TBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティ め組の園』が、あす24日に放送（後8：55）。スタジオには、津田篤宏（ダイアン）、小泉孝太郎、あの、鏡優翔、野呂佳代、北乃きい、川田裕美、ヒコロヒーと豪華ゲストが登場し、進行は田村真子アナが務める。
【番組カット】なんとも言えない表情の小泉孝太郎と爆笑するダイアン津田
7月から9月まで深夜枠でレギュラー放送していた同番組が、今回は“初のゴールデンSP”としてパワーアップ。番組では、誰もが心に抱えて、なかなか言えない“秘密のストレス”を再現。スタジオの出演者たちは手元のストレス判定札で共感できたのかを「わかる！」「わからない」でジャッジ。それぞれの判定理由から、日々のストレスにまつわるリアルすぎるトークが繰り広げられる。
収録序盤から「男の人ってわかっていないなぁ」という話題になると、津田に加えて小泉にも火の粉が。「女性のストレスに絶対気づいていないと思う！」と女性陣から責められた小泉は「総攻撃覚悟できました･･･」と苦笑いを浮かべる。さらに、昭和・平成・令和を生き抜くレジェンド・黒柳徹子が緊急出演。令和のストレスを見て、黒柳にもイライラが。一方でその解決策も提案し、“黒柳節”が全開となる。
総勢22人の俳優・芸人・アイドルが“リアルすぎるストレス”を熱演する再現ショートドラマでは、女性1000人に聞いた「わかっていない男たちVS気づいてほしい女たち」を題材に「甘え夫にイラ！」「ダメ彼氏にイラ！」「化石上司にイラ！」「無神経女にイラ！」「煽りママ友にイラ！」「子供にイラ！」など、誰もが一度は感じたことがあるであろう“リアルなストレス”を15本立てで届ける。
出演は、「ゴシップ夫」に山里亮太、「美容カウンセリング男」にKis-My-Ft2・千賀健永×島崎遥香、「先輩好きです部下」にM!LK・塩崎太智（※崎＝たつさき）×高橋ユウ、「お値段子供」に橋本マナミ×池村碧彩（金曜ドラマ『フェイクマミー』出演）、「盛れてない女」に森香澄、「やたら大先輩扱いしてくる年下部下」に柏木由紀×村重杏奈。さらにスタジオ出演者のダイアン津田とあのも再現ショートドラマに登場。ほかにも『め組の園』ならではの超豪華キャストが勢ぞろいで大共感の再現ドラマとなる。
収録を振り返り、あのは「津田さんがレギュラー回よりも好感度上げにきている」と暴露。津田は「見逃さなかったな（笑）。奥さんのことを褒めてるときずっとコッチ見てたもんな！今回は今まで以上にスペシャル版でめちゃくちゃ勉強になった！」と語った。北乃も「今後結婚する時に、私から言うと角が立つと思うので一緒に男性も見て“これどう思う？”とか話したい」と語り、改めて男女のリアルなストレスが詰まった番組だとアピールした。
そして、野呂は津田と小泉に対してどうしても言いたい事があったようで「男性が女性と〇〇を一緒にしていた事が分かり合えない！」と激怒。あのからも「よくわからなかった」と言われ、女性陣から大ブーイング。果たして野呂が最後まで理解できなかった男性が“女性と〇〇を一緒にしている”事とは。
